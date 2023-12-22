https://ria.ru/20231222/orban-1917367678.html
Орбан заявил, что не хотел бы общей границы с Россией
Орбан заявил, что не хотел бы общей границы с Россией - РИА Новости, 22.12.2023
Орбан заявил, что не хотел бы общей границы с Россией
У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T01:24
2023-12-22T01:24
2023-12-22T01:33
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — сказал он.Спецоперация, а не войнаОрбан также заявил, что конфликт на Украине является специальной военной операцией, потому что Россия не объявляла Украине войну и не начинала всеобщую мобилизацию.На пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, журналисты спросили Орбана, почему в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине в октябре назвал конфликт на Украине специальной военной операцией."Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине... Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", - ответил он.При этом, по его словам, с точки зрения Украины конфликт является "полноценной войной", и тотальная мобилизация на Украине объявлена.Политический жестОрбан отметил, что начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз не несет реальной помощи гражданам страны, это лишь политический жест."Украина все равно не сможет вступить в ЕС в течение многих лет, нужно реалистичное предложение, почему нельзя заключить договор о стратегическом партнерстве и таким образом помочь украинцам. Вместо этого выбрали красивый политический жест, но начало переговоров о членстве не помогает украинцам", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам 2023 года.Венгерский лидер также поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал он в интервью телеканалу HirTV.По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование".Уважать суверенитетРуководство Евросоюза должно уважать суверенитет европейских наций, а не относиться к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, заявил также Орбан."Сотрудничество европейских народов, создание общего рынка, объединение сильных сторон друг друга и совместная компенсация наших слабостей - все это хорошие идеи и могут хорошо послужить интересам Венгрии. Однако нет необходимости создавать сверхдержаву, которая рассматривает государства-члены как "провинции", - сказал он в интервью телеканалу HirTV."Нам нужен не такой Брюссель, а тот, который уважает и отстаивает суверенитет наций и позволяет странам решать, как они хотят жить, исходя из своих собственных культурных традиций. Который регулирует рынок, но не хочет говорить, как должен жить поляк, венгр или португалец" - добавил венгерский лидер.
https://ria.ru/20231221/orban-1917233606.html
https://ria.ru/20231218/vengriya-1916403061.html
https://ria.ru/20231215/ukraine-1916134700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
У Венгрии и России не должно быть общей границы, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан на встрече с журналистами. Его цитирует портал 24.hu
«
"Венгрия считает, что в ее интересах, чтобы между нашей страной и Россией "всегда было что-то", а не общая граница", — сказал он.
Орбан также заявил, что конфликт на Украине
является специальной военной операцией, потому что Россия не объявляла Украине войну и не начинала всеобщую мобилизацию.
На пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, журналисты спросили Орбана, почему в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным
в Пекине
в октябре назвал конфликт на Украине специальной военной операцией.
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"Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине... Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", - ответил он.
При этом, по его словам, с точки зрения Украины конфликт является "полноценной войной", и тотальная мобилизация на Украине объявлена.
Орбан отметил, что начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз не несет реальной помощи гражданам страны, это лишь политический жест.
"Украина все равно не сможет вступить в ЕС
в течение многих лет, нужно реалистичное предложение, почему нельзя заключить договор о стратегическом партнерстве и таким образом помочь украинцам. Вместо этого выбрали красивый политический жест, но начало переговоров о членстве не помогает украинцам", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам 2023 года.
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Венгерский лидер также поинтересовался, намерен ли Брюссель
принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
"Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал он в интервью телеканалу HirTV
.
По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование".
Руководство Евросоюза должно уважать суверенитет европейских наций, а не относиться к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, заявил также Орбан.
"Сотрудничество европейских народов, создание общего рынка, объединение сильных сторон друг друга и совместная компенсация наших слабостей - все это хорошие идеи и могут хорошо послужить интересам Венгрии. Однако нет необходимости создавать сверхдержаву, которая рассматривает государства-члены как "провинции", - сказал он в интервью телеканалу HirTV.
"Нам нужен не такой Брюссель, а тот, который уважает и отстаивает суверенитет наций и позволяет странам решать, как они хотят жить, исходя из своих собственных культурных традиций. Который регулирует рынок, но не хочет говорить, как должен жить поляк, венгр или португалец" - добавил венгерский лидер.
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