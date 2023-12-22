Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС
Орбан поинтересовался, намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
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"Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.
По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование".
Ранее лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами ответственность за "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.