https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html

Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023

Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:22

2023-12-22T00:22

2023-12-22T02:33

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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV. По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование".Ранее лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами ответственность за "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917319805.html

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украина, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, в мире