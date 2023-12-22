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Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
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00:22 22.12.2023 (обновлено: 02:33 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/orban-1917364586.html
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 22.12.2023
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:22
2023-12-22T02:33
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины."Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV. По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование".Ранее лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами ответственность за "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
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украина, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, в мире
Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Орбан задал неудобный вопрос о вступлении Украины в ЕС

Орбан поинтересовался, намерен ли ЕС принять Украину с новыми регионами России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество, поинтересовался, намерен ли Брюссель принимать ее вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными, и призвал для начала уточнить актуальные размеры и численность населения Украины.
«
"Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение (начало переговоров о вступлении Украины в ЕС) принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?" - сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.
По его словам, "украинцы верят, что сделали решающий шаг", однако если все эти вопросы всплывут впоследствии, "процесс замедлится и выяснится, что мы не можем двигаться вперед, будет огромное разочарование".
Ранее лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами ответственность за "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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