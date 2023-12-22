https://ria.ru/20231222/ogranicheniya-1917582903.html

Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе

Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе - РИА Новости, 22.12.2023

Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе

Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе: "полки магазинов пусты, кошельки пусты, желудки пусты", заявил журналистам в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:04

2023-12-22T21:04

2023-12-22T21:31

израиль

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

антониу гутерреш

сектор газа

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ООН, 22 дек - РИА Новости. Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе: "полки магазинов пусты, кошельки пусты, желудки пусты", заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН.Он также назвал "ошибочным" подход, при котором "подсчет количества пересекших пропускные пункты грузовиков с гумпомощью является измерением ее эффективности"."Настоящая проблема заключается в том, что то, как Израиль продолжает эту наступательную операцию, создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи внутри Газы", - отметил Гутерреш."Эффективное оказание (гуманитарной - ред.) помощи требует безопасности, логистических возможностей и восстановления коммерческой активности", - указал генсек ООН, призвав Израиль "немедленно снять ограничения на торговую деятельность" в Газе."Мы готовы предоставлять средства нуждающимся, но покупать там нечего", - пояснил Гутерреш, подчеркнув, что "полки магазинов пусты", а на всю Газу работает лишь одна булочная.Генсек ООН добавил, что мировое сообщество должно "единым голосом призывать и содействовать достижению мира, защите гражданского населения и окончанию их страданий, а также (сохранять приверженность - ред.) двугосударственному решению" ближневосточного конфликта.

https://ria.ru/20231222/guterresh-1917580697.html

https://ria.ru/20231222/naselenie-1917578596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, сектор газа