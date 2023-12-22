Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе
Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
ООН, 22 дек - РИА Новости. Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе: "полки магазинов пусты, кошельки пусты, желудки пусты", заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН.
Он также назвал "ошибочным" подход, при котором "подсчет количества пересекших пропускные пункты грузовиков с гумпомощью является измерением ее эффективности".
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"Настоящая проблема заключается в том, что то, как Израиль продолжает эту наступательную операцию, создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи внутри Газы", - отметил Гутерреш.
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"Эффективное оказание (гуманитарной - ред.) помощи требует безопасности, логистических возможностей и восстановления коммерческой активности", - указал генсек ООН, призвав Израиль "немедленно снять ограничения на торговую деятельность" в Газе.
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"Мы готовы предоставлять средства нуждающимся, но покупать там нечего", - пояснил Гутерреш, подчеркнув, что "полки магазинов пусты", а на всю Газу работает лишь одна булочная.
Генсек ООН добавил, что мировое сообщество должно "единым голосом призывать и содействовать достижению мира, защите гражданского населения и окончанию их страданий, а также (сохранять приверженность - ред.) двугосударственному решению" ближневосточного конфликта.