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Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
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21:04 22.12.2023 (обновлено: 21:31 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ogranicheniya-1917582903.html
Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе
Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе
Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе: "полки магазинов пусты, кошельки пусты, желудки пусты", заявил журналистам в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:04
2023-12-22T21:31
израиль
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
антониу гутерреш
сектор газа
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ООН, 22 дек - РИА Новости. Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе: "полки магазинов пусты, кошельки пусты, желудки пусты", заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН.Он также назвал "ошибочным" подход, при котором "подсчет количества пересекших пропускные пункты грузовиков с гумпомощью является измерением ее эффективности"."Настоящая проблема заключается в том, что то, как Израиль продолжает эту наступательную операцию, создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи внутри Газы", - отметил Гутерреш."Эффективное оказание (гуманитарной - ред.) помощи требует безопасности, логистических возможностей и восстановления коммерческой активности", - указал генсек ООН, призвав Израиль "немедленно снять ограничения на торговую деятельность" в Газе."Мы готовы предоставлять средства нуждающимся, но покупать там нечего", - пояснил Гутерреш, подчеркнув, что "полки магазинов пусты", а на всю Газу работает лишь одна булочная.Генсек ООН добавил, что мировое сообщество должно "единым голосом призывать и содействовать достижению мира, защите гражданского населения и окончанию их страданий, а также (сохранять приверженность - ред.) двугосударственному решению" ближневосточного конфликта.
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917580697.html
https://ria.ru/20231222/naselenie-1917578596.html
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израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, сектор газа
Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш, Сектор Газа
Гутерреш призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе

Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 22 дек - РИА Новости. Генсек ООН призвал Израиль снять ограничения на торговую деятельность в Газе: "полки магазинов пусты, кошельки пусты, желудки пусты", заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН.
Он также назвал "ошибочным" подход, при котором "подсчет количества пересекших пропускные пункты грузовиков с гумпомощью является измерением ее эффективности".
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«
"Настоящая проблема заключается в том, что то, как Израиль продолжает эту наступательную операцию, создает огромные препятствия для распределения гуманитарной помощи внутри Газы", - отметил Гутерреш.
«
"Эффективное оказание (гуманитарной - ред.) помощи требует безопасности, логистических возможностей и восстановления коммерческой активности", - указал генсек ООН, призвав Израиль "немедленно снять ограничения на торговую деятельность" в Газе.
«
"Мы готовы предоставлять средства нуждающимся, но покупать там нечего", - пояснил Гутерреш, подчеркнув, что "полки магазинов пусты", а на всю Газу работает лишь одна булочная.
Генсек ООН добавил, что мировое сообщество должно "единым голосом призывать и содействовать достижению мира, защите гражданского населения и окончанию их страданий, а также (сохранять приверженность - ред.) двугосударственному решению" ближневосточного конфликта.
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ИзраильООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнтониу ГутеррешСектор Газа
 
 
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