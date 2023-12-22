https://ria.ru/20231222/ogranicheniya-1917501420.html

Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет

Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет - РИА Новости, 22.12.2023

Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет

Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:14

2023-12-22T15:14

2023-12-22T16:10

домодедово (аэропорт)

туризм

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.

https://ria.ru/20231222/kaluga-1917471362.html

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домодедово (аэропорт), новости - туризм