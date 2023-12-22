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Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет - РИА Новости, 22.12.2023
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Туризм
 
15:14 22.12.2023 (обновлено: 16:10 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/ogranicheniya-1917501420.html
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет - РИА Новости, 22.12.2023
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет
Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:14
2023-12-22T16:10
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.
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домодедово (аэропорт), новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет

Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет выполняется штатно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово
Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры смотрят информационное табло в аэропорту Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.
В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.
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