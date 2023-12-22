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Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет - РИА Новости, 22.12.2023
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет
Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:14
2023-12-22T15:14
2023-12-22T16:10
домодедово (аэропорт)
туризм
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.
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домодедово (аэропорт), новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет
Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет выполняется штатно
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режим, сообщили РИА новости в аэропорту.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в своем Telegram-канале ранее сообщил, что атака беспилотника, летевшего на Москву, отражена в Подольске
. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Минобороны РФ
заявляло, что дежурные средства российской противовоздушной обороны в 14.40 мск уничтожили украинский беспилотник над Московской областью
.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту "Домодедово" были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", - сообщили в авиагавани.
В аэропорту подчеркнули, что введенные частичные ограничения не сказались на расписании рейсов.
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