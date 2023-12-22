https://ria.ru/20231222/ogon-1917490865.html

В Мордовии ребенок потушил Вечный огонь, бросив снежок в пламя

В Мордовии ребенок потушил Вечный огонь, бросив снежок в пламя - РИА Новости, 22.12.2023

В Мордовии ребенок потушил Вечный огонь, бросив снежок в пламя

Десятилетий мальчик из любопытства потушил снежком Вечный огонь в мордовской Рузаевке, сообщается на портале МВД Медиа. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:46

2023-12-22T14:46

2023-12-22T14:46

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Десятилетий мальчик из любопытства потушил снежком Вечный огонь в мордовской Рузаевке, сообщается на портале МВД Медиа. "Сотрудники уголовного розыска, работая над раскрытием преступления, при просмотре записи с камер видеонаблюдения в городе Рузаевка выявили, что в вечернее время неизвестный бросил в Вечный огонь перед памятником павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, расположенный на улице Маяковского, комок снега, в результате чего пламя потухло", - говорится в сообщении. Полицейские установили участника инцидента. Им оказался 10-летний ребёнок. Как пояснил мальчик инспекторам по делам несовершеннолетних, проходя мимо мемориала, он решил бросить снежок, чтобы проверить, погаснет огонь или нет. "Семья, в которой воспитывается школьник, является благополучной, на учете в органах внутренних дел не состоит", - отмечается в сообщении. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ (Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). По её результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20231220/ogon-1917012666.html

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происшествия, россия