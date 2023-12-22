https://ria.ru/20231222/odnoklassniki-1917401075.html

Одноклассники выяснили, где россияне ищут вдохновение перед Новым годом

Одноклассники выяснили, где россияне ищут вдохновение перед Новым годом - РИА Новости, 22.12.2023

Одноклассники выяснили, где россияне ищут вдохновение перед Новым годом

Одноклассники и сервис СберУслуги провели исследование и узнали, как россияне поднимают себе новогоднее настроение. В исследовании приняли участие более 3 500... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:26

2023-12-22T10:26

2023-12-22T10:26

одноклассники

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Одноклассники и сервис СберУслуги провели исследование и узнали, как россияне поднимают себе новогоднее настроение. В исследовании приняли участие более 3 500 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.Больше половины опрошенных россиян (52%) создают новогоднюю атмосферу просмотром праздничного контента - в основном программ, шоу и новогодних фильмов. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. 16% опрошенных, которые выбрали вариант "‎Другое", уверены, что новогоднее настроение создает нарядная елка и отдых.По данным Одноклассников, в декабре этого года особенно выросло количество новогоднего контента, доля публикаций про праздник составила более 50% от всех постов в ленте, что почти на 35% больше, чем в прошлом году. В топ-5 тем новогоднего контента вошли рецепты предновогодних блюд, идеи для декора новогоднего стола, подборки подарков, новогодний образ и места для путешествий в январские праздники.Исследование показало, что в этом году почти половина россиян (49%) смотрят предновогодний контент именно на онлайн-платформах (в онлайн-кинотеатрах, видеосервисах, соцсетях и пр.).Больше половины респондентов (53%) сами придумывают идеи новогоднего декора, блюд и мероприятий. Ищут и читают подходящие статьи в интернете для вдохновения 40% опрошенных, а 32% смотрят интересные лайфхаки в соцсетях. 27% россиян обсуждают варианты декора и новогодних блюд с родственниками и близкими. Находят идеи у блогеров 10% участников исследования.9% опрошенных, которые выбрали вариант "Другое", уверены, что идеи для празднования Нового года лучше обсуждать с семьей.

https://ria.ru/20231208/odnoklassniki-1914645098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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