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В Ереване потребовали от ОДКБ признать наличие войск Азербайджана в Армении - РИА Новости, 22.12.2023
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13:42 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/odkb-1917459546.html
В Ереване потребовали от ОДКБ признать наличие войск Азербайджана в Армении
В Ереване потребовали от ОДКБ признать наличие войск Азербайджана в Армении - РИА Новости, 22.12.2023
В Ереване потребовали от ОДКБ признать наличие войск Азербайджана в Армении
Армения изменит свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только после признания организацией присутствия азербайджанских войск... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:42
2023-12-22T13:42
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одкб
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
азербайджан
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армения изменит свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только после признания организацией присутствия азербайджанских войск на армянской территории, заявил спикер парламента Ален Симонян. "Ереван изменит отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если ОДКБ заявит, что азербайджанские ВС находятся на суверенной территории Армении, и требует вывода этих войск", - сказал Симонян журналистам. По его словам, без такого заявления можно утверждать, что "ОДКБ не работает". В начале ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года". Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также отмечал, что Москва использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в регионе. Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, указывал глава МИД РФ.
https://ria.ru/20231214/pashinyan-1915816314.html
https://ria.ru/20231205/odkb-1913823754.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, одкб, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, азербайджан
В мире, Армения, ОДКБ, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Азербайджан
В Ереване потребовали от ОДКБ признать наличие войск Азербайджана в Армении

Спикер парламента: ОДКБ должна признать, что ВС Азербайджана на армянской земле

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАлен Симонян
Ален Симонян - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ален Симонян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Армения изменит свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только после признания организацией присутствия азербайджанских войск на армянской территории, заявил спикер парламента Ален Симонян.
"Ереван изменит отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если ОДКБ заявит, что азербайджанские ВС находятся на суверенной территории Армении, и требует вывода этих войск", - сказал Симонян журналистам. По его словам, без такого заявления можно утверждать, что "ОДКБ не работает".
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В начале ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года".
Власти Армении неоднократно обвиняли ОДКБ и Россию в невыполнении своих обязательств. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также отмечал, что Москва использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в регионе.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в ноябре заявил, что Россия выступает за то, чтобы Армения как член ОДКБ, близкий союзник и стратегический партнер РФ сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. По его словам, Москва в этом вопросе не имеет никаких предубеждений. Как отметил министр, страны Запада "обхаживают активно Армению, хотят дружить с ней против РФ". В октябре Лавров отмечал, что Москва надеется, что премьер Армении Никол Пашинян будет придерживаться своих заявлений о неизменности курса страны, несмотря на попытки "утянуть" ее в другом направлении. Что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно, указывал глава МИД РФ.
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15 ноября, 08:00
 
В миреАрменияОДКБУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеАзербайджан
 
 
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