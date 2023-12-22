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При обстреле Донецка пострадали пятеро сотрудников МЧС - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 22.12.2023 (обновлено: 19:47 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/obstrel-1917566518.html
При обстреле Донецка пострадали пятеро сотрудников МЧС
При обстреле Донецка пострадали пятеро сотрудников МЧС - РИА Новости, 22.12.2023
При обстреле Донецка пострадали пятеро сотрудников МЧС
Украинские войска атаковали при помощи дрона сотрудников МЧС, тушивших пожар в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:14
2023-12-22T19:47
специальная военная операция на украине
россия
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи дрона сотрудников МЧС, тушивших пожар в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства."В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника", — говорится в публикации.В результате ранения получили пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает. Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и его окрестности. В частности, ранее сегодня ВСУ сбросили несколько боеприпасов с беспилотника в Кировском районе города. В результате пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников предприятия "Вода Донбасса".Незадолго до этого украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на бригаду энергоснабжающей компании в Куйбышевском районе. В результате легкие ранения получил монтер.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
россия
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россия, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обстреле Донецка пострадали пятеро сотрудников МЧС

При обстреле Донецка с украинского дрона пострадали пятеро сотрудников МЧС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке
Работа сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа сотрудников СК РФ на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали при помощи дрона сотрудников МЧС, тушивших пожар в Донецке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"В Кировском районе загорелась хозяйственная постройка. Во время тушения спасатели МЧС России подверглись обстрелу с беспилотника", — говорится в публикации.
В результате ранения получили пять сотрудников третьей пожарно-спасательной части. Пострадавших доставили в больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.
Украинские войска регулярно обстреливают Донецк и его окрестности. В частности, ранее сегодня ВСУ сбросили несколько боеприпасов с беспилотника в Кировском районе города. В результате пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников предприятия "Вода Донбасса".
Незадолго до этого украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на бригаду энергоснабжающей компании в Куйбышевском районе. В результате легкие ранения получил монтер.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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