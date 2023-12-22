https://ria.ru/20231222/obstrel-1917435165.html

В Белгородской области возросла интенсивность украинских обстрелов

В Белгородской области возросла интенсивность украинских обстрелов - РИА Новости, 22.12.2023

В Белгородской области возросла интенсивность украинских обстрелов

Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины возросла в четверг, следует из сводки губернатора региона Вячеслава... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:24

2023-12-22T12:24

2023-12-22T12:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

украина

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БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины возросла в четверг, следует из сводки губернатора региона Вячеслава Гладкова. В своем Telegram-канале в пятницу губернатор опубликовал сводку обстрелов региона за 21 декабря. Украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 79 боеприпасами, наибольшее количество прилетов зафиксировано в Грайворонском округе - 23, а также в Краснояружском районе - 20. Количество обстрелов региона увеличилось по сравнению с предыдущим днем, когда было выпущено 29 снарядов, и является максимальным за последние две недели. По информации губернатора, пострадавших за отчетный день не было. Повреждены инфраструктурный объект электроснабжения и линия газоснабжения. Посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В девяти частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровля, фасад, двери и заборы. Также повреждены два автомобиля. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 3 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка - два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. По его данным, в Волоконовском районе из гранатомета обстреляна окраина хутора Старый, зафиксировано 13 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе выпущено 20 минометных снарядов по окраине села Сподарюшино и 3 минометных снаряда по окраине села Пороз. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Репяховка - установлено 5 прилетов. Пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект, в результате чего в селах Репяховка, Колотиловка, Вязовое и Графовка частично отсутствует электроэнергия. Работы по восстановлению электроснабжения будут вестись после согласования с Минобороны РФ", - уточнил губернатор. Как он сообщил, по окраине села Теребрено Краснояружского района выпущено три артиллерийских снаряда, в селе Вязовое после обстрела зафиксировано семь прилетов, два из них - на окраине села. По поселку Прилесье выпущено пять снарядов, в результате повреждения получил административный корпус сельхозпредприятия, где посечены фасад и окна, также повреждены два легковых автомобиля. "В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в девяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровля, фасад, двери и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. По селу Середа выпущено 9 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - 3, по хутору Марьино - один минометный снаряд", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231222/donetsk-1917434255.html

https://ria.ru/20231222/obstrely-1917384310.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район, украина