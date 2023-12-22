https://ria.ru/20231222/niger-1917485539.html

Последние французские военные покинули Нигер

Последние французские военные покинули Нигер - РИА Новости, 22.12.2023

Последние французские военные покинули Нигер

Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на армию Нигера. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:37

2023-12-22T14:37

2023-12-22T14:37

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну в пятницу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на армию Нигера. "Сегодняшний день <…> знаменует собой завершение процесса вывода французских сил из Сахеля", - приводит агентство слова лейтенанта армии Нигера Салима Ибрагима. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. Одновременно в конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские СМИ сообщали, что первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад. Дата 22 декабря, как день завершения вывода французских войск, была объявлена ВС Нигера. 13 декабря армия сообщала, что в Нигере остались лишь 157 французских солдат. При этом назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн сообщил в декабре в интервью РИА Новости, что Нигер не просил Францию выводить войска. По его словам, французы приняли "суверенное решение", когда их помощь нужна была Нигеру для борьбы с терроризмом. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.

https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html

https://ria.ru/20230830/makron-1893148989.html

https://ria.ru/20230802/krizis-1887816385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, нигер