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Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ

Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023

Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ

Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:14

2023-12-22T03:14

2023-12-22T11:48

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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад". <...> Расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.Уточняется, что подобная боевая работа на Купянском направлении ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили. Задача — держать противника в постоянном напряжении."У нас есть расчеты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", — сообщил заряжающий с позывным Алтан.

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Уничтожение бронеавтомобилей с командным составом ВСУ на Купянском направлении Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России 2023-12-22T03:14 true PT1M04S

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