https://ria.ru/20231222/minomet-1917372026.html
Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ
Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ - РИА Новости, 22.12.2023
Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ
Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:14
2023-12-22T03:14
2023-12-22T11:48
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ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад". <...> Расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.Уточняется, что подобная боевая работа на Купянском направлении ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили. Задача — держать противника в постоянном напряжении."У нас есть расчеты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", — сообщил заряжающий с позывным Алтан.
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Уничтожение бронеавтомобилей с командным составом ВСУ на Купянском направлении
Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России
2023-12-22T03:14
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "кочующего" миномета ЗВО уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ
Расчет миномета ЗВО уничтожил под Купянском два автомобиля с командирами ВСУ
ЛУГАНСК, 22 дек — РИА Новости. Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
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"Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск "Запад". <...> Расчет "кочующего" 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ", — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что подобная боевая работа на Купянском направлении ведется непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили. Задача — держать противника в постоянном напряжении.
"У нас есть расчеты, которые находятся на наблюдательном пункте и ведут разведку с помощью БПЛА. Когда они находят цели, сразу же дают нам указания и координаты, и мы выезжаем и отрабатываем", — сообщил заряжающий с позывным Алтан.
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