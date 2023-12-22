https://ria.ru/20231222/migranty-1917452820.html

Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов

Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов - РИА Новости, 22.12.2023

Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов

Правительство Финляндии рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:15

2023-12-22T13:15

2023-12-22T13:15

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Правительство Финляндии рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище, сообщает в пятницу агентство STT со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо. "Когда срок (закрытия границы – ред.) истечет в середине января, мы должны иметь точное представление о ситуации в России, а затем принимать соответствующие решения", – приводит слова премьера агентство. По словам премьер-министра, сейчас изучаются все возможные сценарии, чтобы в случае необходимости принять дополнительные меры. Одной из возможных мер может быть возвращение в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения прошения о предоставлении убежища, говорится в материале. Ранее сообщалось, что МВД Финляндии готовит поправки к закону об иностранных гражданах, в соответствии с которыми просители убежища не смогут свободно перемещаться по территории страны и въезжать в другие страны Евросоюза в период рассмотрения прошения о предоставлении убежища. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231217/aktsiya-1916346712.html

https://ria.ru/20231215/migranty-1916132439.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, финляндия, петтери орпо