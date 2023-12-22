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Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов - РИА Новости, 22.12.2023
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13:15 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/migranty-1917452820.html
Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов
Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов - РИА Новости, 22.12.2023
Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов
Правительство Финляндии рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:15
2023-12-22T13:15
в мире
россия
финляндия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Правительство Финляндии рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище, сообщает в пятницу агентство STT со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо. "Когда срок (закрытия границы – ред.) истечет в середине января, мы должны иметь точное представление о ситуации в России, а затем принимать соответствующие решения", – приводит слова премьера агентство. По словам премьер-министра, сейчас изучаются все возможные сценарии, чтобы в случае необходимости принять дополнительные меры. Одной из возможных мер может быть возвращение в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения прошения о предоставлении убежища, говорится в материале. Ранее сообщалось, что МВД Финляндии готовит поправки к закону об иностранных гражданах, в соответствии с которыми просители убежища не смогут свободно перемещаться по территории страны и въезжать в другие страны Евросоюза в период рассмотрения прошения о предоставлении убежища. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231217/aktsiya-1916346712.html
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в мире, россия, финляндия, петтери орпо
В мире, Россия, Финляндия, Петтери Орпо
Финляндия хочет возвращать в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов

Финляндия ищет пути возвращения в Россию мигрантов без рассмотрения их запросов

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Правительство Финляндии рассмотрит возможности для возвращения в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения их прошений об убежище, сообщает в пятницу агентство STT со ссылкой на премьер-министра Петтери Орпо.
"Когда срок (закрытия границы – ред.) истечет в середине января, мы должны иметь точное представление о ситуации в России, а затем принимать соответствующие решения", – приводит слова премьера агентство.
По словам премьер-министра, сейчас изучаются все возможные сценарии, чтобы в случае необходимости принять дополнительные меры. Одной из возможных мер может быть возвращение в Россию мигрантов, прибывших через российско-финскую границу, без рассмотрения прошения о предоставлении убежища, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что МВД Финляндии готовит поправки к закону об иностранных гражданах, в соответствии с которыми просители убежища не смогут свободно перемещаться по территории страны и въезжать в другие страны Евросоюза в период рассмотрения прошения о предоставлении убежища.
Акция протеста против закрытия границы с Россией в Финляндии
В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с Россией
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Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
Финляндия 15 декабря полностью закрыла границу с Россией до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Более 360 мигрантов прибыли на границу России и Финляндии за два дня
15 декабря, 23:23
 
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