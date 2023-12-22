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Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2023
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12:50 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/migranty-1917443765.html
Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков
Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2023
Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционная тема стоит весьма актуально на повестке дня и что данная система требует постоянного... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:50
2023-12-22T12:50
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционная тема стоит весьма актуально на повестке дня и что данная система требует постоянного совершенствования, ряд поручений будет дан по итогам прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. "Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня, это первое. Второе, вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная, вот. Но разумеется действует определенная система, но необходимо её совершенствование постоянное, что и будет делаться. В том числе и по итогам прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о создании специального органа по вопросам миграции.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков

Песков: система работы с мигрантами требует постоянного совершенствования

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционная тема стоит весьма актуально на повестке дня и что данная система требует постоянного совершенствования, ряд поручений будет дан по итогам прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня, это первое. Второе, вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная, вот. Но разумеется действует определенная система, но необходимо её совершенствование постоянное, что и будет делаться. В том числе и по итогам прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о создании специального органа по вопросам миграции.
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