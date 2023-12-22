https://ria.ru/20231222/migranty-1917443765.html

Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков

Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2023

Тема мигрантов остается актуальной, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционная тема стоит весьма актуально на повестке дня и что данная система требует постоянного... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:50

2023-12-22T12:50

2023-12-22T12:50

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миграционная тема стоит весьма актуально на повестке дня и что данная система требует постоянного совершенствования, ряд поручений будет дан по итогам прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. "Тема мигрантов действительно стоит весьма актуально на повестке дня, это первое. Второе, вы знаете сбалансированную позицию президента Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансированная, вот. Но разумеется действует определенная система, но необходимо её совершенствование постоянное, что и будет делаться. В том числе и по итогам прямой линии. Сейчас готовится перечень поручений ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о создании специального органа по вопросам миграции.

https://ria.ru/20231220/migranty-1917019880.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество