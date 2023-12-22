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Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:18 22.12.2023 (обновлено: 21:30 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/mechty-1917417172.html
Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2023
Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"
Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" заявил, что исполнит мечты двух детей - Даниила из Оренбургской области, который мечтает РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:18
2023-12-22T21:30
оренбургская область
свердловская область
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
год педагога и наставника
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" заявил, что исполнит мечты двух детей - Даниила из Оренбургской области, который мечтает об аэрохоккее, и Ангелины из Свердловской области, которая хочет увидеть Московский зоопарк. "В преддверии Нового года исполняются желания, в том числе Даниила из Оренбургской области, город Оренбург. Ему 13 лет, мечтает об аэрохоккее. Даниил, обязательно твоя мечта сбудется, у тебя будет аэрохоккей. И Ангелина из Свердловской области, город Екатеринбург, шесть лет. Мечтает посетить Московский зоопарк. Обязательно, Ангелина, твоя мечта сбудется", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html
оренбургская область
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оренбургская область, свердловская область, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Оренбургская область, Свердловская область, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Год педагога и наставника
Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Кравцов исполнит мечты детей из Оренбургской и Свердловской областей

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" заявил, что исполнит мечты двух детей - Даниила из Оренбургской области, который мечтает об аэрохоккее, и Ангелины из Свердловской области, которая хочет увидеть Московский зоопарк.
"В преддверии Нового года исполняются желания, в том числе Даниила из Оренбургской области, город Оренбург. Ему 13 лет, мечтает об аэрохоккее. Даниил, обязательно твоя мечта сбудется, у тебя будет аэрохоккей. И Ангелина из Свердловской области, город Екатеринбург, шесть лет. Мечтает посетить Московский зоопарк. Обязательно, Ангелина, твоя мечта сбудется", - сказал Кравцов.
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Год педагога и наставникаОренбургская областьСвердловская областьСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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