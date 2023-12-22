https://ria.ru/20231222/mechty-1917417172.html

Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2023

Кравцов исполнит мечты двух детей в рамках акции "Елка желаний"

Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" заявил, что исполнит мечты двух детей - Даниила из Оренбургской области, который мечтает РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:18

2023-12-22T11:18

2023-12-22T21:30

оренбургская область

свердловская область

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

год педагога и наставника

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" заявил, что исполнит мечты двух детей - Даниила из Оренбургской области, который мечтает об аэрохоккее, и Ангелины из Свердловской области, которая хочет увидеть Московский зоопарк. "В преддверии Нового года исполняются желания, в том числе Даниила из Оренбургской области, город Оренбург. Ему 13 лет, мечтает об аэрохоккее. Даниил, обязательно твоя мечта сбудется, у тебя будет аэрохоккей. И Ангелина из Свердловской области, город Екатеринбург, шесть лет. Мечтает посетить Московский зоопарк. Обязательно, Ангелина, твоя мечта сбудется", - сказал Кравцов.

https://ria.ru/20231221/shkolnitsa-1917271897.html

оренбургская область

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область, свердловская область, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)