https://ria.ru/20231222/matvienko-1917477084.html
Сенаторы за год рассмотрели почти 700 законов
Сенаторы за год рассмотрели почти 700 законов - РИА Новости, 22.12.2023
Сенаторы за год рассмотрели почти 700 законов
Совет Федерации за год рассмотрел почти 700 законов, но приоритет для парламентариев - не количество, а качество документов, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:20
2023-12-22T14:20
2023-12-22T14:20
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации за год рассмотрел почти 700 законов, но приоритет для парламентариев - не количество, а качество документов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "В общей сложности за этот год нами было рассмотрено 695 законов. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Но, безусловно, главным принципом для нас были и остаются не количественные рекорды, а прежде всего, качество законов. Их смысловое, содержательное наполнение и то, насколько они отвечают интересам страны и наших граждан", - сказала она на закрытии осенней сессии палаты. По словам Матвиенко, вопросы развития социальной сферы были и остаются на особом контроле Совета Федерации. "За этот год мы рассмотрели и одобрили свыше 170 социально значимых законов, в том числе парламентский закон о занятости населения", - отметила спикер. Она напомнила, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи, и попросила сенаторов и профильные комитеты во взаимодействии с правительством подготовить конкретные предложения по укреплению института семьи. "Учитывая значимость этой темы, её межведомственный характер, может быть, надо принять "Национальную стратегию в интересах семьи", закрепить свойственное нашим народам понимание более широкого смысла семьи как носителя неразрывной связи поколений - как минимум трёх", - сказала Матвиенко. По ее словам, это в наших традициях, которые нельзя терять. Многодетные семьи должны получить единый федеральный статус и меры поддержки, добавила она.
https://ria.ru/20231222/vybory-1917458695.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Сенаторы за год рассмотрели почти 700 законов
Матвиенко: Совфед за год рассмотрел почти 700 законов
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации за год рассмотрел почти 700 законов, но приоритет для парламентариев - не количество, а качество документов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В общей сложности за этот год нами было рассмотрено 695 законов. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Но, безусловно, главным принципом для нас были и остаются не количественные рекорды, а прежде всего, качество законов. Их смысловое, содержательное наполнение и то, насколько они отвечают интересам страны и наших граждан", - сказала она на закрытии осенней сессии палаты.
Матвиенко назвала центральное событие 2024 года
По словам Матвиенко, вопросы развития социальной сферы были и остаются на особом контроле Совета Федерации. "За этот год мы рассмотрели и одобрили свыше 170 социально значимых законов, в том числе парламентский закон о занятости населения", - отметила спикер.
Она напомнила, что 2024 год объявлен президентом Годом семьи, и попросила сенаторов и профильные комитеты во взаимодействии с правительством подготовить конкретные предложения по укреплению института семьи.
"Учитывая значимость этой темы, её межведомственный характер, может быть, надо принять "Национальную стратегию в интересах семьи", закрепить свойственное нашим народам понимание более широкого смысла семьи как носителя неразрывной связи поколений - как минимум трёх", - сказала Матвиенко. По ее словам, это в наших традициях, которые нельзя терять. Многодетные семьи должны получить единый федеральный статус и меры поддержки, добавила она.
Матвиенко ответила, готова ли она возглавить Совфед еще на один срок