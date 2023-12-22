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В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 22.12.2023
В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Матвеев, сообщил Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:49
2023-12-22T16:49
2023-12-22T18:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Матвеев, сообщил Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте"."С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев. Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года", — говорится в публикации.О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.Борис Матвеев родился 19 октября 1949 года, в 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Зиновия Корогодского). Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, а также в Петербургском театре имени Ленинского комсомола.Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах и сериалах, в числе которых "Социальная защита", "Улицы разбитых фонарей — 6", "Золото Трои" и "Братья Рико".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Матвеев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Матвеев, сообщил Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте
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"С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев. Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года", — говорится в публикации.
О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.
Борис Матвеев родился 19 октября 1949 года, в 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Зиновия Корогодского). Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, а также в Петербургском театре имени Ленинского комсомола.
Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах и сериалах, в числе которых "Социальная защита", "Улицы разбитых фонарей — 6", "Золото Трои" и "Братья Рико".