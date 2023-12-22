https://ria.ru/20231222/matveev-1917531403.html

В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 22.12.2023

В Петербурге умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Матвеев, сообщил Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:49

2023-12-22T16:49

2023-12-22T18:57

культура

новости культуры

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917530981_0:19:498:299_1920x0_80_0_0_10bf4c17a4da852f42dafe98061f9fff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Матвеев, сообщил Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте"."С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев. Борис Иванович работал в нашем театре с 2003 года", — говорится в публикации.О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.Борис Матвеев родился 19 октября 1949 года, в 1975-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (курс Зиновия Корогодского). Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, а также в Петербургском театре имени Ленинского комсомола.Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах и сериалах, в числе которых "Социальная защита", "Улицы разбитых фонарей — 6", "Золото Трои" и "Братья Рико".

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, санкт-петербург, россия