https://ria.ru/20231222/markirovka-1917554113.html

В России пройдут эксперименты по маркировке нескольких видов продукции

В России пройдут эксперименты по маркировке нескольких видов продукции - РИА Новости, 22.12.2023

В России пройдут эксперименты по маркировке нескольких видов продукции

Эксперименты по маркировке растительного масла, кормов для животных в потребительской упаковке и ветеринарных лекарственных препаратов пройдут в России с 25... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:00

2023-12-22T18:00

2023-12-22T18:25

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Эксперименты по маркировке растительного масла, кормов для животных в потребительской упаковке и ветеринарных лекарственных препаратов пройдут в России с 25 декабря текущего года по 31 августа 2024 года. Соответствующие постановления утвердило правительство."Провести с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации лекарственных препаратов для ветеринарного применения (далее - эксперимент)", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Аналогичные постановления были приняты и по двум другим категориям товаров.Так, в эксперименте по маркировке растительного масла смогут принять участие производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла.При этом в экспериментальной маркировке кормов для животных будут задействованы предприятия и компании, выпускающие продукты для собак, кошек, птиц, рыб, грызунов и других представителей фауны. В свою очередь апробацией маркировки ветеринарных лекарственных препаратов смогут заняться производители в том числе иммунологических продуктов, вакцин для животных и лекарств, состоящих из смеси двух и более компонентов."Бизнес принимает активное участие в пилотах, часто сам их инициирует, поддерживает возвращение на рынок честной конкурентной среды для защиты потребителей и деловой репутации. ЦРПТ готов к старту сразу трех экспериментов в категориях товаров, которые важны для продуктовой безопасности страны и здоровья животных", - сообщил Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

https://ria.ru/20231202/volodin-1913314313.html

https://ria.ru/20231215/markirovka-1916103163.html

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