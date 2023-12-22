https://ria.ru/20231222/malchik-1917386165.html
ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику
ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику - РИА Новости, 22.12.2023
ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику
Благовещенский городской суд прекратил производство по делу о возмещении морального вреда мальчику, упавшему с эскалатора в ТРЦ "Острова" в Благовещенске,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:43
2023-12-22T08:43
2023-12-22T08:43
происшествия
благовещенск
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек - РИА Новости. Благовещенский городской суд прекратил производство по делу о возмещении морального вреда мальчику, упавшему с эскалатора в ТРЦ "Острова" в Благовещенске, собственник добровольно выплатил ущерб в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского суда. Происшествие случилось в ноябре в ТРЦ "Острова". Шестилетний мальчик в сопровождении мамы находился на втором этаже торгового центра. Ребенок подошел к эскалатору, стал играть с ним. В этот момент рукав его кофты зажало поручнем, мальчика потащило вниз, и он упал на пол первого этажа. Ребенок получил травмы: рваная рана подбородка, перелом предплечья со смещением. Его оперировали в больнице под наркозом. Как отметили в суде, собственником помещений торгового центра является компания "Фауст", а эскалатор является источником повышенной опасности, поэтому прокурор просил суд взыскать в пользу ребенка 200 тысяч рублей морального вреда. В судебном процессе стороны примирились. "Прокурор отказался от иска и попросил суд прекратить дело, сообщив, что ООО "Фауст" возместило потерпевшей стороне моральный вред, выплатив 150 тысяч рублей в добровольном порядке. Доказательством этому служит расписка законного представителя несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Суд прекратил производство по делу.
https://ria.ru/20231114/metro-1909335964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Благовещенский городской суд
ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику
ТЦ в Благовещенске выплатил 150 тысяч рублей упавшему с эскалатора мальчику
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек - РИА Новости. Благовещенский городской суд прекратил производство по делу о возмещении морального вреда мальчику, упавшему с эскалатора в ТРЦ "Острова" в Благовещенске, собственник добровольно выплатил ущерб в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского суда.
Происшествие случилось в ноябре в ТРЦ "Острова". Шестилетний мальчик в сопровождении мамы находился на втором этаже торгового центра. Ребенок подошел к эскалатору, стал играть с ним. В этот момент рукав его кофты зажало поручнем, мальчика потащило вниз, и он упал на пол первого этажа. Ребенок получил травмы: рваная рана подбородка, перелом предплечья со смещением. Его оперировали в больнице под наркозом.
Как отметили в суде, собственником помещений торгового центра является компания "Фауст", а эскалатор является источником повышенной опасности, поэтому прокурор просил суд взыскать в пользу ребенка 200 тысяч рублей морального вреда. В судебном процессе стороны примирились.
"Прокурор отказался от иска и попросил суд прекратить дело, сообщив, что ООО "Фауст" возместило потерпевшей стороне моральный вред, выплатив 150 тысяч рублей в добровольном порядке. Доказательством этому служит расписка законного представителя несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Суд прекратил производство по делу.
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