https://ria.ru/20231222/malchik-1917386165.html

ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику

ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику - РИА Новости, 22.12.2023

ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику

Благовещенский городской суд прекратил производство по делу о возмещении морального вреда мальчику, упавшему с эскалатора в ТРЦ "Острова" в Благовещенске,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:43

2023-12-22T08:43

2023-12-22T08:43

происшествия

благовещенск

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 дек - РИА Новости. Благовещенский городской суд прекратил производство по делу о возмещении морального вреда мальчику, упавшему с эскалатора в ТРЦ "Острова" в Благовещенске, собственник добровольно выплатил ущерб в 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского суда. Происшествие случилось в ноябре в ТРЦ "Острова". Шестилетний мальчик в сопровождении мамы находился на втором этаже торгового центра. Ребенок подошел к эскалатору, стал играть с ним. В этот момент рукав его кофты зажало поручнем, мальчика потащило вниз, и он упал на пол первого этажа. Ребенок получил травмы: рваная рана подбородка, перелом предплечья со смещением. Его оперировали в больнице под наркозом. Как отметили в суде, собственником помещений торгового центра является компания "Фауст", а эскалатор является источником повышенной опасности, поэтому прокурор просил суд взыскать в пользу ребенка 200 тысяч рублей морального вреда. В судебном процессе стороны примирились. "Прокурор отказался от иска и попросил суд прекратить дело, сообщив, что ООО "Фауст" возместило потерпевшей стороне моральный вред, выплатив 150 тысяч рублей в добровольном порядке. Доказательством этому служит расписка законного представителя несовершеннолетнего", - говорится в сообщении. Суд прекратил производство по делу.

https://ria.ru/20231114/metro-1909335964.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, благовещенск, благовещенский городской суд