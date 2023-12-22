https://ria.ru/20231222/magomedov-1917429661.html

В УФСИН опровергли данные СМИ об отказе в медпомощи Зиявудину Магомедову

В УФСИН опровергли данные СМИ об отказе в медпомощи Зиявудину Магомедову - РИА Новости, 22.12.2023

В УФСИН опровергли данные СМИ об отказе в медпомощи Зиявудину Магомедову

В столичном управлении ФСИН опровергли информацию СМИ, что осужденному за хищение 11 миллиардов рублей бывшему владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову не... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:59

2023-12-22T11:59

2023-12-22T11:59

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лондон

зиявудин магомедов

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В столичном управлении ФСИН опровергли информацию СМИ, что осужденному за хищение 11 миллиардов рублей бывшему владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову не оказывается медицинская помощь. Ранее РБК со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна написал, что у Магомедова высокая температура, кашель и насморк, но медицинскую помощь ему якобы не оказывают. "В ряде СМИ распространяется недостоверная информация о том, что осужденный З. Магомедов якобы тяжело болен и ему не оказывается медицинская помощь. У осужденного имеются симптомы сезонного ОРВИ. Состояние его здоровья удовлетворительное. Он находится под наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении УФСИН по Москве. Братья Магомедовы были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19, его брата Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима. Четверо их предполагаемых соучастников получили сроки от семи до 12 лет. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на сумму порядка 3,6 миллиарда рублей. Также у Зиявудина Магомедова конфискованы доли в "Сумме", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Что касается имущества для личного пользования, суд изъял самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне, автомобили Porsche, Toyota Land Cruiser и другие. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5 лет, Магомеду - с 18 до 17,5. Романа Грибанова суд освободил от наказания в виде 10 лет лишения свободы в связи с истечением срока давности, а Юрия Петрова - в связи с отбытием ранее назначенного срока. Другим фигурантам наказание не меняли. Братья вину не признали. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

https://ria.ru/20221201/fesco-1835629230.html

https://ria.ru/20181101/1531965553.html

москва

лондон

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Варвара Скокшина

происшествия, москва, лондон, зиявудин магомедов, александр гофштейн, сумма, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), рбк (медиагруппа), porsche panamera, toyota corolla, forbes