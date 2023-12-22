Наступающий год станет прорывным для нижегородцев, заявил Люлин
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Наступающий 2024 год должен стать прорывным для Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
"Нижегородский регион сегодня задает тренд развития по многим направлениям. В 2024 году нужно закрепить достигнутое и идти дальше. Промышленники предлагают запустить областное льготное кредитование, расширить программы компенсации процентных ставок, докапитализировать Фонд развития промышленности. Будем плотно работать по этой теме. Также важно поддержать село", - сказал спикер регионального парламента на итоговой пресс-конференции.
Он отметил, что настоящий прорыв должен произойти в сфере развития транспорта. "В 2024 году должен быть разработан и принят региональный комплексный план транспортного обслуживания населения. Депутаты продолжат работать над развитием перевозок скоростным речным транспортом, мы курируем эту тему, держим связь с коллегами в Госдуме. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать наших судостроителей", - сказал Люлин.
Он также выразил уверенность, что в новом году получит развитие региональное законодательство о туризме, особенно сельском и экологическом. "Будут разрабатываться льготы турбизнесу, тестироваться новые форматы поддержки. Наш регион входит в топ-5 туристических направлений страны, надо раскрывать потенциал не только таких городов как Городец, Семенов, Арзамас, но и многих районов – Воскресенского, Ковернинского, Сокольского и других", - сказал председатель законодательного собрания региона, отметив, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится много интересных инициатив по этой теме, которые могут привести к взрывному росту в стране сельского туризма.
"Новый 2024 год должен стать прорывным для нашей Нижегородской области. Нижний Новгород станет площадкой для встречи глав МИД стран БРИКС. Нижний Новгород станет Культурной столицей России - 2024. В Большом Болдине вместе со всей страной будем праздновать 225-летие Александра Пушкина. В Семенове пройдет третий съезд малых городов Нижегородской области и Белоруссии. Во всех этих мероприятиях депутаты планируют принять самое активное участие", - подчеркнул Люлин.