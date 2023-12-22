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Наступающий год станет прорывным для нижегородцев, заявил Люлин - РИА Новости, 22.12.2023
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Нижегородская область
 
16:53 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/lyulin-1917532799.html
Наступающий год станет прорывным для нижегородцев, заявил Люлин
Наступающий год станет прорывным для нижегородцев, заявил Люлин - РИА Новости, 22.12.2023
Наступающий год станет прорывным для нижегородцев, заявил Люлин
Наступающий 2024 год должен стать прорывным для Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:53
2023-12-22T16:53
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Наступающий 2024 год должен стать прорывным для Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. "Нижегородский регион сегодня задает тренд развития по многим направлениям. В 2024 году нужно закрепить достигнутое и идти дальше. Промышленники предлагают запустить областное льготное кредитование, расширить программы компенсации процентных ставок, докапитализировать Фонд развития промышленности. Будем плотно работать по этой теме. Также важно поддержать село", - сказал спикер регионального парламента на итоговой пресс-конференции. Он отметил, что настоящий прорыв должен произойти в сфере развития транспорта. "В 2024 году должен быть разработан и принят региональный комплексный план транспортного обслуживания населения. Депутаты продолжат работать над развитием перевозок скоростным речным транспортом, мы курируем эту тему, держим связь с коллегами в Госдуме. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать наших судостроителей", - сказал Люлин. Он также выразил уверенность, что в новом году получит развитие региональное законодательство о туризме, особенно сельском и экологическом. "Будут разрабатываться льготы турбизнесу, тестироваться новые форматы поддержки. Наш регион входит в топ-5 туристических направлений страны, надо раскрывать потенциал не только таких городов как Городец, Семенов, Арзамас, но и многих районов – Воскресенского, Ковернинского, Сокольского и других", - сказал председатель законодательного собрания региона, отметив, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится много интересных инициатив по этой теме, которые могут привести к взрывному росту в стране сельского туризма. "Новый 2024 год должен стать прорывным для нашей Нижегородской области. Нижний Новгород станет площадкой для встречи глав МИД стран БРИКС. Нижний Новгород станет Культурной столицей России - 2024. В Большом Болдине вместе со всей страной будем праздновать 225-летие Александра Пушкина. В Семенове пройдет третий съезд малых городов Нижегородской области и Белоруссии. Во всех этих мероприятиях депутаты планируют принять самое активное участие", - подчеркнул Люлин.
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нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Наступающий год станет прорывным для нижегородцев, заявил Люлин

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Наступающий 2024 год должен стать прорывным для Нижегородской области, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
"Нижегородский регион сегодня задает тренд развития по многим направлениям. В 2024 году нужно закрепить достигнутое и идти дальше. Промышленники предлагают запустить областное льготное кредитование, расширить программы компенсации процентных ставок, докапитализировать Фонд развития промышленности. Будем плотно работать по этой теме. Также важно поддержать село", - сказал спикер регионального парламента на итоговой пресс-конференции.
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Он отметил, что настоящий прорыв должен произойти в сфере развития транспорта. "В 2024 году должен быть разработан и принят региональный комплексный план транспортного обслуживания населения. Депутаты продолжат работать над развитием перевозок скоростным речным транспортом, мы курируем эту тему, держим связь с коллегами в Госдуме. Сделаем всё возможное, чтобы поддержать наших судостроителей", - сказал Люлин.
Он также выразил уверенность, что в новом году получит развитие региональное законодательство о туризме, особенно сельском и экологическом. "Будут разрабатываться льготы турбизнесу, тестироваться новые форматы поддержки. Наш регион входит в топ-5 туристических направлений страны, надо раскрывать потенциал не только таких городов как Городец, Семенов, Арзамас, но и многих районов – Воскресенского, Ковернинского, Сокольского и других", - сказал председатель законодательного собрания региона, отметив, что сейчас на рассмотрении Госдумы находится много интересных инициатив по этой теме, которые могут привести к взрывному росту в стране сельского туризма.
"Новый 2024 год должен стать прорывным для нашей Нижегородской области. Нижний Новгород станет площадкой для встречи глав МИД стран БРИКС. Нижний Новгород станет Культурной столицей России - 2024. В Большом Болдине вместе со всей страной будем праздновать 225-летие Александра Пушкина. В Семенове пройдет третий съезд малых городов Нижегородской области и Белоруссии. Во всех этих мероприятиях депутаты планируют принять самое активное участие", - подчеркнул Люлин.
 
Нижегородская областьНижегородская областьНижний НовгородЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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