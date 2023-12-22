https://ria.ru/20231222/levenbuk-1917401567.html

Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук - РИА Новости, 22.12.2023

Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:29

2023-12-22T10:29

2023-12-22T10:29

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россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом". "Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел", - рассказали в театре. Левенбук, основатель еврейского театра "Шалом", также был известен как ведущий популярной детской образовательной передачи "Радионяня".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, новости культуры