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Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук - РИА Новости, 22.12.2023
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Культура
 
10:29 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/levenbuk-1917401567.html
Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук
Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук - РИА Новости, 22.12.2023
Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук
Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:29
2023-12-22T10:29
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом". "Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел", - рассказали в театре. Левенбук, основатель еврейского театра "Шалом", также был известен как ведущий популярной детской образовательной передачи "Радионяня".
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Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук

Умер основатель театра "Шалом" и ведущий "Радионяни" Александр Левенбук

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБывший художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук
Бывший художественный руководитель Московского еврейского театра Шалом Александр Левенбук - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бывший художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом".
"Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел", - рассказали в театре.
Левенбук, основатель еврейского театра "Шалом", также был известен как ведущий популярной детской образовательной передачи "Радионяня".
 
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