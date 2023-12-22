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Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук
Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук - РИА Новости, 22.12.2023
Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук
Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:29
2023-12-22T10:29
2023-12-22T10:29
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом". "Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел", - рассказали в театре. Левенбук, основатель еврейского театра "Шалом", также был известен как ведущий популярной детской образовательной передачи "Радионяня".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, новости культуры
Культура, Россия, Новости культуры
Умер основатель еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук
Умер основатель театра "Шалом" и ведущий "Радионяни" Александр Левенбук
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Умер актер, режиссер, народный артист РФ Александр Левенбук, сообщили РИА Новости в театре "Шалом".
"Умер сегодня ночью. Несколько лет тяжело болел", - рассказали в театре.
Левенбук, основатель еврейского театра "Шалом", также был известен как ведущий популярной детской образовательной передачи "Радионяня".