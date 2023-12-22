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Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя - РИА Новости, 22.12.2023
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Хорошие новости
 
04:29 22.12.2023 (обновлено: 10:44 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/leopard-1917374439.html
Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя
Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя - РИА Новости, 22.12.2023
Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя
Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обрел Хранителя и получил имя Мия, сообщает учреждение. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T04:29
2023-12-22T10:44
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обрел Хранителя и получил имя Мия, сообщает учреждение. "Котенок дальневосточного леопарда, чья родословная известна до третьего поколения, получил уникальное имя – Мия – благодаря новому Хранителю, компании Greenway Global", - говорится в сообщении. В партнерстве с журналом Russian Traveller компания организовала большую научную экспедицию по национальному парку "Земля леопарда". На протяжении месяца ее участники вместе с учеными охраняемой территории изучали леопардов. Имя Мия происходит от слова, означающего "непокорная". Котенку - около года. Она попадает на фотоловушки со своей матерью и сестрой, но уже выходит на самостоятельную охоту. Вскоре она отделится от матери Leo 99F, за которой ученые нацпарка наблюдают с ее детского возраста. Бабушкой и дедушкой Мии являются Leo 7F Нерусса и Leo 36M Армеец – леопард-долгожитель, за которым следят с 2011 года. Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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приморский край, китай, россия, памела андерсон, стивен сигал, николай дроздов
Хорошие новости, Приморский край, Китай, Россия, Памела Андерсон, Стивен Сигал, Николай Дроздов
Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя

Котенок редкого леопарда в приморском нацпарке обрел Хранителя и получил имя Мия

© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
 Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке Земля леопарда в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обрел Хранителя и получил имя Мия, сообщает учреждение.
"Котенок дальневосточного леопарда, чья родословная известна до третьего поколения, получил уникальное имя – Мия – благодаря новому Хранителю, компании Greenway Global", - говорится в сообщении.
В партнерстве с журналом Russian Traveller компания организовала большую научную экспедицию по национальному парку "Земля леопарда". На протяжении месяца ее участники вместе с учеными охраняемой территории изучали леопардов.
Имя Мия происходит от слова, означающего "непокорная". Котенку - около года. Она попадает на фотоловушки со своей матерью и сестрой, но уже выходит на самостоятельную охоту. Вскоре она отделится от матери Leo 99F, за которой ученые нацпарка наблюдают с ее детского возраста. Бабушкой и дедушкой Мии являются Leo 7F Нерусса и Leo 36M Армеец – леопард-долгожитель, за которым следят с 2011 года.
Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
Дальневосточный леопард Мейерхольд из национального парка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В Приморье создали аудиосериал о нацпарке "Земля леопарда"
28 ноября, 12:10
 
Хорошие новостиПриморский крайКитайРоссияПамела АндерсонСтивен СигалНиколай Дроздов
 
 
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