Котенок редкого леопарда в Приморье обрел Хранителя и получил имя
Котенок редкого леопарда в приморском нацпарке обрел Хранителя и получил имя Мия
© Фото : "Земля леопарда" — дирекция заповедников Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Котенок редкого дальневосточного леопарда в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье обрел Хранителя и получил имя Мия, сообщает учреждение.
"Котенок дальневосточного леопарда, чья родословная известна до третьего поколения, получил уникальное имя – Мия – благодаря новому Хранителю, компании Greenway Global", - говорится в сообщении.
В партнерстве с журналом Russian Traveller компания организовала большую научную экспедицию по национальному парку "Земля леопарда". На протяжении месяца ее участники вместе с учеными охраняемой территории изучали леопардов.
Имя Мия происходит от слова, означающего "непокорная". Котенку - около года. Она попадает на фотоловушки со своей матерью и сестрой, но уже выходит на самостоятельную охоту. Вскоре она отделится от матери Leo 99F, за которой ученые нацпарка наблюдают с ее детского возраста. Бабушкой и дедушкой Мии являются Leo 7F Нерусса и Leo 36M Армеец – леопард-долгожитель, за которым следят с 2011 года.
Хранители леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких кошек уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.