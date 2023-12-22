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Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов - РИА Новости, 22.12.2023
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14:30 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/kvest-1917481714.html
Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов
Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов - РИА Новости, 22.12.2023
Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов
Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов в России, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:30
2023-12-22T14:30
госдума рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов в России, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). "В июне текущего года мы проводили пресс-конференцию на тему разработки ГОСТа для деятельности квестов. И вот накануне вышел приказ об утверждение такого ГОСТа. В силу документ под номером 71161-2023 вступит с 1 марта 2024 года. Теперь все, кто работает данной сфере, должны соответствовать ему", - сказала Стенякина. Она напомнила, что причиной, по которой была инициирована разработка и утверждение такого ГОСТа, стало большое количество несчастных случаев во время проведения квестов. "Случаи самые разные: начиная от падения с высоты, сломанных позвоночников, заканчивая возгоранием в закрытых помещениях. Очень часто страдали несовершеннолетние. Хочу поблагодарить руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева за то, что откликнулся на наше предложение и в кратчайшие сроки ГОСТ был утвержден", - отметила депутат.
https://ria.ru/20230805/moskva-1888882097.html
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госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов

Стенякина: Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Росстандарт утвердил ГОСТ проведения детских квестов в России, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Екатерина Стенякина ("Единая Россия").
"В июне текущего года мы проводили пресс-конференцию на тему разработки ГОСТа для деятельности квестов. И вот накануне вышел приказ об утверждение такого ГОСТа. В силу документ под номером 71161-2023 вступит с 1 марта 2024 года. Теперь все, кто работает данной сфере, должны соответствовать ему", - сказала Стенякина.
Она напомнила, что причиной, по которой была инициирована разработка и утверждение такого ГОСТа, стало большое количество несчастных случаев во время проведения квестов.
"Случаи самые разные: начиная от падения с высоты, сломанных позвоночников, заканчивая возгоранием в закрытых помещениях. Очень часто страдали несовершеннолетние. Хочу поблагодарить руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева за то, что откликнулся на наше предложение и в кратчайшие сроки ГОСТ был утвержден", - отметила депутат.
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Госдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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