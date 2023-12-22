https://ria.ru/20231222/kuranov-1917389755.html

Ремонт дорог и инфраструктуры в Новгородской области: реализация и планы

Ремонт дорог и инфраструктуры в Новгородской области: реализация и планы - РИА Новости, 22.12.2023

Ремонт дорог и инфраструктуры в Новгородской области: реализация и планы

В текущем году в Новгородской области было отремонтировано 400 километров региональных дорог в рамках реализации национального проекта нацпроект "Безопасные... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:15

2023-12-22T09:15

2023-12-22T09:15

интервью

новгородская область

дороги

мосты

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В текущем году в Новгородской области было отремонтировано 400 километров региональных дорог в рамках реализации национального проекта нацпроект "Безопасные качественные дороги". По состоянию на конец 2023 года в нормативное состояние привели больше половины дорог регионального значения. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов в интервью РИА Новости рассказал о результатах ремонта дорог и дорожной инфраструктуры в регионе. – Константин Сергеевич, по всей России реализуется нацпроект "Безопасные качественные дороги". Что в рамках проекта сделано в этом году в регионе? – В дорожном сезоне 2023 года мы отремонтировали 400 километров региональных дорог на территории Новгородской области и шесть километров – в Великом Новгороде. Учитывая, что мы уже пятый год участвуем в национальном проекте, то на сегодняшний день от восстановления магистральных жизнеобеспечивающих дорог между муниципальными районами мы перешли к ремонту, может быть не самых протяженных, но, конечно, не менее важных для местных жителей дорог внутри самих муниципалитетов. Сейчас мы восстанавливаем дороги к социальным объектам – построенным фельдшерско-акушерским пунктам, к отремонтированным домам культуры, детским садам и школам, оздоровительным лагерям. Еще одно наше достижение – ремонт мостов. На территории региона только второй год активно ведется работа по приведению в нормативное состояние мостовых переходов. До этого, несколько десятков лет мостам не уделяли должного внимания или из-за отсутствия средств, или технической базы. Но это уже в прошлом, за этот год мы отремонтировали 16 искусственных сооружений. Это не так много, но для такого небольшого региона как Новгородская область – это весомый результат. Если говорить о суммах, то объем средств, направленных на ремонт дорог и мостов составил 6,4 миллиарда рублей, в том числе 2,6 миллиарда рублей – федеральные средства. На начало реализации нацпроекта в 2019 году эта сумма составляла 2,8 миллиарда рублей. – Какие показатели по ремонту дорог были достигнуты в регионе в текущем году? – Говоря о цифрах, хочется отметить, что все поставленные федеральным центром задачи мы выполнили. Задача нацпроекта привести в нормативное состояние 50% региональных дорог к 2024 году, мы же достигли показателя 55,5% еще в прошлом. Но, учитывая возможности подрядных организаций, мы наращиваем темп работ. Так, в этом дорожном сезоне мы воспользовались новым механизмом, позволяющим проводить ремонты дорог с опережением. Региону был одобрен казначейский кредит. Таким образом, средства, которые были зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, мы получили и освоили уже в этом. Это позволило нам дополнительно в этом году отремонтировать еще 45 километров региональной дорожной сети. При этом кредит не отяготил региональный бюджет – кредитная ставка составила 0,1% годовых, а выплата общей суммы будет произведена в счет средств лимитов следующего года. Насколько я знаю, более 75 регионов воспользовались таким новым форматом. – Появились ли в Новгородской области новые объекты дорожной инфраструктуры, которые очень важны для новгородцев? – Думаю, что таким объектом можно назвать каждую отремонтированную дорогу. Причем наибольший отклик от населения мы видим при ремонте небольших дорог – подъездов к деревням. Люди, возможно, уже не ждут ремонта, но тут приходит техника и за неделю-две вместо старого изношенного покрытия появляется новая безопасная дорога. Кто-то думает, что про них забыли, но мы стараемся донести до каждого – при восстановлении дорог (приоритет – ред.) идет от большего к меньшему. Просто нужно немного подождать. – Как вы в целом оцениваете качество дорог в регионе? – С дорогами Новгородской области я знаком с 2018 года. За эти шесть лет я объездил все региональные дороги области и, думаю, больше половины местных дорог. А это порядка десяти тысяч километров абсолютно разных дорог: гравийных, асфальтобетонных, однополосных и многополосных, проходящих по деревням и городам, а также по глухому лесу. Скажу честно, сегодня мы видим результат работы нашей команды. Мы успели восстановить более 2 тысяч километров региональных дорог. Если смотреть с точки зрения статистики, то на конец этого года в нормативном состоянии находится уже 58% дорог регионального значения. Дороги в области стали лучше, значительно лучше. На начало этого года уровень удовлетворенности граждан нашими дорогами составил 63%, средний показатель по стране – 52%. На начало реализации нацпроекта – 35%. А главную оценку качества дорог, конечно, оставим жителям и гостям региона. – Касательно автопарка – как часто он обновляется? Какие у области возможности в этом направлении? – Каждый год мы участвуем в федеральных программах по обновлению подвижного состава в областном центре. Так, с 2020 года правительством региона приобретено 78 новых современных автобусов, в том числе 18 единиц поступят в регион совсем скоро, учитывая загрузку на заводах, ждем поставку в январе этого года. Вся техника работает на экологически чистом топливе, что, учитывая современные требования к организации перевозок общественного транспорта в черте городской агломерации, весомый плюс. Благодаря дорожному нацпроекту городские перевозчики также обновляют свой парк. Одно из крупных предприятий – ООО "Городское ПАТП" – за последние три года приобрело 34 новых автобуса. Последняя поставка в количестве 15 новых "ЛиАЗов" поступила совсем недавно – в конце ноября. Так, на сегодняшний день общее количество общественного транспорта, курсирующего по улицам Великого Новгорода, возраст которого не превышает пять лет, составляет 90%. – Новгородская область активно развивает туризм: Великий Новгород, Старая Русса, Валдай. Есть ли какие-то изменения и новые требования к дорогам в связи с возросшим турпотоком? – На сегодняшний день на территории региона мы проводим работу по восстановлению дорожной сети. Ремонты, капитальные ремонты, реконструкции – все эти работы мы проводим для восстановления и улучшения утраченной с годами дорожной инфраструктуры. Пока у нас нет возможности строить новые артерии – с финансовой точки зрения это очень сложная задача, и, честно говоря, пока нет острой необходимости в этом. Существующие популярные туристические маршруты проходят по нашим основным дорогам. Сегодня гости региона могут доехать по качественным дорогам к Музею-усадьбе Александра Суворова в селе Кончанское-Суворовское, к городу Достоевского – Старой Руссе, к десяткам храмов по всей области. Для любителей летнего экотуризма в Валдайском районе восстановлено более 170 километров дорог, ведущих и к базам отдыха, и к живописным природным местам. К слову, на территории Валдайского и Демянского районов по поручению губернатора Андрея Никитина мы второй год реализуем один из наших масштабных проектов – в рамках реконструкции переводим 32-километровый участок дороги Валдай – Демянск из гравия в асфальт. Дорога проходит по территории национального парка "Валдайский" вдоль живописных озер. Стоимость работ составляет 2,6 миллиарда рублей. А еще шесть лет назад такая сумма выделялась на ремонт дорог на весь год. – Многие путешествуют на машинах. Опять же Великий Новгород находится между Петербургом и Москвой. Насколько интенсивен износ дорог на популярных направлениях? – Даже несмотря на строительство такой скоростной магистрали М-11 "Нева" и последующего перераспределения на нее транспортного потока с трассы М-10 "Россия", интенсивность движения по федеральным и региональным дорогам только растет. И это не только туристы на легковых авто, но и грузовые автомобили. Последние добавляют работы нам и нашим федеральным коллегам. Часто осуществляя перевозки грузов, они для сокращения своих издержек следуют со значительным перевесом. В итоге они просто разбивают нам дороги, даже только отремонтированные направления. Для обеспечения целостности и сохранности дорог развиваем систему весогабаритного контроля. На территории Новгородской области сейчас функционирую четыре таких пункта: три на региональных дорогах и один на федеральной трассе. На этом не планируем останавливаться, сейчас рассматриваем возможность дальнейшего развития этой системы. – В Новгородской области развивают активный и экотуризм. С экологической точки зрения – с учетом ваших природных объектов, особо охраняемых территорий, как решается вопрос строительства дорог там, где они людям нужны, а природе нет? – Как я отметил ранее, сейчас на территории Новгородской области не ведутся работы по строительству новых дорог, мы восстанавливаем дороги, которые строили еще наши деды и прадеды. Тем не менее, при капремонтах или реконструкциях все необходимые требования предусматриваются еще на этапе проектирования. У нас в госконтрактах при работах на объектах капитального строительства предусмотрены необходимые компенсационные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства. – Какие у области планы на будущий год. Что в приоритете? – Планы все те же – восстановление дорожной сети региона как автомобильных дорог, мостов и путепроводов. Это долгая планомерная работа. Но одновременно с этим одной из приоритетных задач ставим перед собой повышение уровня безопасности дорожного движения. Анализируя статику дорожно-транспортных происшествий, мы видим, что одновременно с ростом доли дорожной сети в нормативном состоянии, к сожалению, растет и аварийность, и тяжесть последствий. Уже заключены государственные контракты на выполнение таких инженерных мероприятий как обновление разметки, замена старого и установка нового барьерного ограждения, устройство шумовых полос и искусственных неровностей. Продолжим работу по устройству освещения в черте населенных пунктов и на остановках общественного транспорта. Также продолжим развивать систему фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас на дорогах области функционирует порядка 100 фоторадоров как стационарных, так и передвижных. По поручению губернатора в следующем году мы увеличим количество комплексов на нашей дорожной сети почти в два раза.

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https://ria.ru/20231219/prioritet-1916739523.html

https://ria.ru/20230907/turizm-1894762022.html

https://ria.ru/20231219/oez-1916724616.html

новгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, новгородская область, дороги, мосты