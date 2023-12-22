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Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - РИА Новости, 22.12.2023
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07:36 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/krym-1917382198.html
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - РИА Новости, 22.12.2023
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:36
2023-12-22T07:36
георгий мурадов
рустем умеров
владимир путин
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния. Ранее министр обороны Украина Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100%-ной уверенности в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью". "Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов РИА Новости. При этом постпред подчеркнул, что судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231221/gosduma-1917327350.html
https://ria.ru/20231218/krym-1916436312.html
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георгий мурадов, рустем умеров, владимир путин, украина, россия, оон, севастополь
Георгий Мурадов, Рустем Умеров, Владимир Путин, Украина, Россия, ООН, Севастополь
Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

Постпред Крыма Мурадов: план ВСУ по захвату полуострова является криком отчаяния

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния.
Ранее министр обороны Украина Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100%-ной уверенности в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".
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"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов РИА Новости.
При этом постпред подчеркнул, что судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Георгий МурадовРустем УмеровВладимир ПутинУкраинаРоссияООНСевастополь
 
 
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