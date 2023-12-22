Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния
Постпред Крыма Мурадов: план ВСУ по захвату полуострова является криком отчаяния
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния.
Ранее министр обороны Украина Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100%-ной уверенности в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью".
"Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов РИА Новости.
При этом постпред подчеркнул, что судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".