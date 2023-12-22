https://ria.ru/20231222/krym-1917382198.html

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния - РИА Новости, 22.12.2023

Постпред Крыма назвал план ВСУ захватить полуостров криком отчаяния

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:36

2023-12-22T07:36

2023-12-22T07:36

георгий мурадов

рустем умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинских войск захватить полуостров криком отчаяния. Ранее министр обороны Украина Рустем Умеров в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Bild заявил о своей 100%-ной уверенности в том, что украинские войска смогут в 2024 году установить контроль над Крымом. По его мнению, это является их "стратегической целью". "Причитания Умерова о захвате Крыма отражают истерические настроения киевской нацистской хунты, которой не удаётся выклянчить для собственного обогащения побольше денег у своих хозяев. Это крик отчаяния человека, чьи надежды рухнули и подходит его час расплаты", - сказал Мурадов РИА Новости. При этом постпред подчеркнул, что судьба уже находящегося, по оценке американских экспертов, в коматозном состоянии населения Украины "главному военному оптимисту Киева" абсолютно безразлична. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231221/gosduma-1917327350.html

https://ria.ru/20231218/krym-1916436312.html

украина

россия

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георгий мурадов, рустем умеров, владимир путин, украина, россия, оон, севастополь