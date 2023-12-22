Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/krt-1917441278.html
Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки
Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки - РИА Новости, 22.12.2023
Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки
Власти Москвы будут проводить комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ), заявил вице-мэр... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:07
2023-12-22T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911522265_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dca3495515416c85be0d3da01780a144.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Власти Москвы будут проводить комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ), заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в КРНТ войдут участки земли, которые находятся в собственности столицы, а также те, на которых не разграничена государственная собственность. Данные территории должны быть свободными от прав третьих лиц.В Москве программа КРТ реализуется с 2020 года. Она является важным инструментом для формирования комфортной городской среды."Сегодня в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий. Как правило, это участки бывших промзон и неэффективно используемые площадки. Город решил расширить программу, и теперь в столице будет проводиться реализация проектов комплексного развития незастроенных территорий. По таким участкам тоже будут заключаться договоры с четкими сроками их реализации, параметрами развития территорий и обязательствами инвесторов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что короткий срок принятия решения о развитии территорий является одним из главных преимуществ этого вида комплексного развития территорий. Это возможно потому что отсутствует этап направления правообладателям уведомлений с предложением реорганизовать конкретные участки. Соответственно, стройку можно начать быстрее.Решение о реализации проекта КРНТ принимается в форме постановления правительства города. Оно публикуется в разделе "Документы" сайта московской мэрии. Проекты реализуются на основании документации по планировке территории. Подготовкой бумаг в обязательном порядке занимается лицо, которое осуществляет развитие незастроенных участков.В свою очередь, министр правительства города, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что КРНТ позволяет за короткий период вовлечь участки земель в экономический оборот. Также инвестор или городской оператор не несут затраты на выкуп участков и объектов недвижимости у правообладателей.Кроме того, московский департамент городского имущества будет заниматься подготовкой проектов комплексного развития незастроенных территорий вместе с прочими органами исполнительной власти столицы. Ожидается, что это позволит обеспечить сбалансированную застройку на территориях.В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых, неиспользуемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью примерно 2,45 тысячи гектаров.Ранее Ефимов сообщал, что на участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости в рамках заключенного столицей очередного договора о комплексном развитии территорий.
https://ria.ru/20231221/tovarooborot-1917093299.html
https://ria.ru/20231220/oborot-1916816585.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911522265_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_522df427c3b124ab84c7595c62e075b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Власти Москвы будут проводить комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ), заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в КРНТ войдут участки земли, которые находятся в собственности столицы, а также те, на которых не разграничена государственная собственность. Данные территории должны быть свободными от прав третьих лиц.
В Москве программа КРТ реализуется с 2020 года. Она является важным инструментом для формирования комфортной городской среды.
"Сегодня в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий. Как правило, это участки бывших промзон и неэффективно используемые площадки. Город решил расширить программу, и теперь в столице будет проводиться реализация проектов комплексного развития незастроенных территорий. По таким участкам тоже будут заключаться договоры с четкими сроками их реализации, параметрами развития территорий и обязательствами инвесторов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Ефимов: товарооборот Москвы и Саудовской Аравии вырос почти на 20 процентов
21 декабря, 10:10
Отмечается, что короткий срок принятия решения о развитии территорий является одним из главных преимуществ этого вида комплексного развития территорий. Это возможно потому что отсутствует этап направления правообладателям уведомлений с предложением реорганизовать конкретные участки. Соответственно, стройку можно начать быстрее.
Решение о реализации проекта КРНТ принимается в форме постановления правительства города. Оно публикуется в разделе "Документы" сайта московской мэрии. Проекты реализуются на основании документации по планировке территории. Подготовкой бумаг в обязательном порядке занимается лицо, которое осуществляет развитие незастроенных участков.
В свою очередь, министр правительства города, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что КРНТ позволяет за короткий период вовлечь участки земель в экономический оборот. Также инвестор или городской оператор не несут затраты на выкуп участков и объектов недвижимости у правообладателей.
Кроме того, московский департамент городского имущества будет заниматься подготовкой проектов комплексного развития незастроенных территорий вместе с прочими органами исполнительной власти столицы. Ожидается, что это позволит обеспечить сбалансированную застройку на территориях.
В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых, неиспользуемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью примерно 2,45 тысячи гектаров.
Ранее Ефимов сообщал, что на участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости в рамках заключенного столицей очередного договора о комплексном развитии территорий.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Ефимов: оборот сферы услуг населению за 10 месяцев вырос на 9,8 процента
20 декабря, 11:09
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала