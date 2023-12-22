https://ria.ru/20231222/krt-1917441278.html

Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки

Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки - РИА Новости, 22.12.2023

Ефимов: в Москве по программе КРТ будут развивать незастроенные участки

Власти Москвы будут проводить комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ), заявил вице-мэр... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:07

2023-12-22T14:07

2023-12-22T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Власти Москвы будут проводить комплексное развитие незастроенных территорий (КРНТ), это еще один вид комплексного развития территорий (КРТ), заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в КРНТ войдут участки земли, которые находятся в собственности столицы, а также те, на которых не разграничена государственная собственность. Данные территории должны быть свободными от прав третьих лиц.В Москве программа КРТ реализуется с 2020 года. Она является важным инструментом для формирования комфортной городской среды."Сегодня в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий. Как правило, это участки бывших промзон и неэффективно используемые площадки. Город решил расширить программу, и теперь в столице будет проводиться реализация проектов комплексного развития незастроенных территорий. По таким участкам тоже будут заключаться договоры с четкими сроками их реализации, параметрами развития территорий и обязательствами инвесторов", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что короткий срок принятия решения о развитии территорий является одним из главных преимуществ этого вида комплексного развития территорий. Это возможно потому что отсутствует этап направления правообладателям уведомлений с предложением реорганизовать конкретные участки. Соответственно, стройку можно начать быстрее.Решение о реализации проекта КРНТ принимается в форме постановления правительства города. Оно публикуется в разделе "Документы" сайта московской мэрии. Проекты реализуются на основании документации по планировке территории. Подготовкой бумаг в обязательном порядке занимается лицо, которое осуществляет развитие незастроенных участков.В свою очередь, министр правительства города, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что КРНТ позволяет за короткий период вовлечь участки земель в экономический оборот. Также инвестор или городской оператор не несут затраты на выкуп участков и объектов недвижимости у правообладателей.Кроме того, московский департамент городского имущества будет заниматься подготовкой проектов комплексного развития незастроенных территорий вместе с прочими органами исполнительной власти столицы. Ожидается, что это позволит обеспечить сбалансированную застройку на территориях.В Москве в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых, неиспользуемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью примерно 2,45 тысячи гектаров.Ранее Ефимов сообщал, что на участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости в рамках заключенного столицей очередного договора о комплексном развитии территорий.

https://ria.ru/20231221/tovarooborot-1917093299.html

https://ria.ru/20231220/oborot-1916816585.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)