https://ria.ru/20231222/kriptovalyuta-1917550908.html

ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту

ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту - РИА Новости, 22.12.2023

ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту

Использование криптовалюты мусульманами в целом допускается, при этом существуют определенные ограничения по ее применению, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:46

2023-12-22T17:46

2023-12-22T17:46

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ильдар аляутдинов

религия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Использование криптовалюты мусульманами в целом допускается, при этом существуют определенные ограничения по ее применению, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов по итогам работы Совета улемов (ученых) ДУМ РФ.Совет улемов ДУМ РФ в Москве провел заключительное в 2023 году заседание, на котором рассматривались вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права. В работе Совета приняли участие богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии, Турции и ряда арабских стран."Вопрос использования криптовалюты на данный момент для исламской уммы (общины) весьма актуальный. Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговаривается о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте либо финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой", - рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.Также в рамках заключительного в 2023 году заседания особое внимание было уделено рассмотрению проекта фетвы "Легитимность использования банковских ипотечных кредитов для решения жилищной проблемы в России"."Примечательно, в обсуждении этой темы участвовали ведущие богословы из Турции, Иордании и Египта, а также представители банковского и научного сообщества, эксперты в сфере исламских финансов, предприниматели. Совет улемов отдельным пунктом обсудил важную инициативу госорганов о начале реализации в РФ ряда инструментов исламских финансов. Было отмечено, что уже началась разработка соответствующих законодательных актов. Так, Госдумой принят Федеральный закон 417 "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ и внесению изменений в отдельные законодательные акты РФ", - сказал Аляутдинов.Зампред ДУМ РФ отметил, что такого рода инициативы "очень радуют российских мусульман", поскольку у них появляется реальная возможность реализовывать потребности, в частности, приобрести собственное жилье через доступные инструменты исламского жилищного финансирования."В резолюции Совета улемов ДУМ РФ выражается искренняя благодарность и признательность руководству нашего государства за проявленное внимание и политику в развитии исламских финансов в РФ", - отметил муфтий Аляутдинов.Зампред ДУМ РФ Аляутдинов добавил, что работа над проектом фетвы о легитимности использования ипотеки будет продолжена."Советом улемов принято решение о внесении в богословское заключение правок и дополнительных пояснений", - сказал он.

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Никита Бизин

россия, москва, турция, госдума рф, ильдар аляутдинов, религия