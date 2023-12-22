https://ria.ru/20231222/kriptovalyuta-1917550908.html
ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту
ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту - РИА Новости, 22.12.2023
ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту
Использование криптовалюты мусульманами в целом допускается, при этом существуют определенные ограничения по ее применению, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
2023-12-22T17:46
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Использование криптовалюты мусульманами в целом допускается, при этом существуют определенные ограничения по ее применению, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов по итогам работы Совета улемов (ученых) ДУМ РФ.Совет улемов ДУМ РФ в Москве провел заключительное в 2023 году заседание, на котором рассматривались вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права. В работе Совета приняли участие богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии, Турции и ряда арабских стран."Вопрос использования криптовалюты на данный момент для исламской уммы (общины) весьма актуальный. Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговаривается о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте либо финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой", - рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.Также в рамках заключительного в 2023 году заседания особое внимание было уделено рассмотрению проекта фетвы "Легитимность использования банковских ипотечных кредитов для решения жилищной проблемы в России"."Примечательно, в обсуждении этой темы участвовали ведущие богословы из Турции, Иордании и Египта, а также представители банковского и научного сообщества, эксперты в сфере исламских финансов, предприниматели. Совет улемов отдельным пунктом обсудил важную инициативу госорганов о начале реализации в РФ ряда инструментов исламских финансов. Было отмечено, что уже началась разработка соответствующих законодательных актов. Так, Госдумой принят Федеральный закон 417 "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ и внесению изменений в отдельные законодательные акты РФ", - сказал Аляутдинов.Зампред ДУМ РФ отметил, что такого рода инициативы "очень радуют российских мусульман", поскольку у них появляется реальная возможность реализовывать потребности, в частности, приобрести собственное жилье через доступные инструменты исламского жилищного финансирования."В резолюции Совета улемов ДУМ РФ выражается искренняя благодарность и признательность руководству нашего государства за проявленное внимание и политику в развитии исламских финансов в РФ", - отметил муфтий Аляутдинов.Зампред ДУМ РФ Аляутдинов добавил, что работа над проектом фетвы о легитимности использования ипотеки будет продолжена."Советом улемов принято решение о внесении в богословское заключение правок и дополнительных пояснений", - сказал он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, турция, госдума рф, ильдар аляутдинов, религия
Религия, Россия, Москва, Турция, Госдума РФ, Ильдар Аляутдинов, Религия
ДУМ России разрешило мусульманам использовать криптовалюту
Совет улемов ДУМ России разрешил мусульман использовать криптовалюту
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Использование криптовалюты мусульманами в целом допускается, при этом существуют определенные ограничения по ее применению, сообщил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов по итогам работы Совета улемов (ученых) ДУМ РФ.
Совет улемов ДУМ РФ в Москве провел заключительное в 2023 году заседание, на котором рассматривались вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права. В работе Совета приняли участие богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии
, Турции
и ряда арабских стран.
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"Вопрос использования криптовалюты на данный момент для исламской уммы (общины) весьма актуальный. Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговаривается о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте либо финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой", - рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.
Также в рамках заключительного в 2023 году заседания особое внимание было уделено рассмотрению проекта фетвы "Легитимность использования банковских ипотечных кредитов для решения жилищной проблемы в России".
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"Примечательно, в обсуждении этой темы участвовали ведущие богословы из Турции, Иордании
и Египта
, а также представители банковского и научного сообщества, эксперты в сфере исламских финансов, предприниматели. Совет улемов отдельным пунктом обсудил важную инициативу госорганов о начале реализации в РФ ряда инструментов исламских финансов. Было отмечено, что уже началась разработка соответствующих законодательных актов. Так, Госдумой
принят Федеральный закон 417 "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ и внесению изменений в отдельные законодательные акты РФ", - сказал Аляутдинов.
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Зампред ДУМ РФ отметил, что такого рода инициативы "очень радуют российских мусульман", поскольку у них появляется реальная возможность реализовывать потребности, в частности, приобрести собственное жилье через доступные инструменты исламского жилищного финансирования.
"В резолюции Совета улемов ДУМ РФ выражается искренняя благодарность и признательность руководству нашего государства за проявленное внимание и политику в развитии исламских финансов в РФ", - отметил муфтий Аляутдинов.
Зампред ДУМ РФ Аляутдинов добавил, что работа над проектом фетвы о легитимности использования ипотеки будет продолжена.
"Советом улемов принято решение о внесении в богословское заключение правок и дополнительных пояснений", - сказал он.
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