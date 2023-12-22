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Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 22.12.2023
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Шоубиз
 
15:15 22.12.2023 (обновлено: 16:49 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/krid-1917460138.html
Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей
Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 22.12.2023
Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей
Савеловский суд Москвы отказался взыскать с Telegram-канала Mash в пользу рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) четыре миллиона рублей по иску о... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:15
2023-12-22T16:49
шоубиз
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказался взыскать с Telegram-канала Mash в пользу рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) четыре миллиона рублей по иску о защите чести и достоинства, сообщается на сайте суда.&quot;Отказано в удовлетворении&quot;, — сказано в карточке дела.Заседание по делу прошло 8 декабря, публичная информация размещена на сайте организации. По информации ряда СМИ, Крид подал в суд на телеграм-канал из-за поста о якобы получении им гонорара за участие в социальном проекте "Разговоры о важном".Исполнитель хитов "Самая-самая" и "Сердцеедка" ситуацию с судебным разбирательством пока не прокомментировал. Ранее певец уже судился с Телеграм-каналом и отсудил у него 350 тысяч рублей за фейк о том, что МВД якобы планирует проверить артиста на предмет неуплаты налогов и Крид занесен в "черный список инфоцыган".
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егор крид, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва
Шоубиз, Егор Крид, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Москва
Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей

Суд отказался взыскать с канала Mash четыре миллиона рублей в пользу Егора Крида

© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media Певец Егор Крид на музыкальной премии "Жара Media Awards" в Крокус Сити Холле в Москве
Певец Егор Крид на музыкальной премии Жара Media Awards в Крокус Сити Холле в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой ЖАРА Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказался взыскать с Telegram-канала Mash в пользу рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) четыре миллиона рублей по иску о защите чести и достоинства, сообщается на сайте суда.
«

"Отказано в удовлетворении", — сказано в карточке дела.

© Фото : Суды общей юрисдикции г. МосквыСкриншот страницы портала судов общей юрисдикции Москвы
Скриншот страницы портала судов общей юрисдикции Москвы - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Суды общей юрисдикции г. Москвы
Скриншот страницы портала судов общей юрисдикции Москвы
Заседание по делу прошло 8 декабря, публичная информация размещена на сайте организации.

По информации ряда СМИ, Крид подал в суд на телеграм-канал из-за поста о якобы получении им гонорара за участие в социальном проекте "Разговоры о важном".
Исполнитель хитов "Самая-самая" и "Сердцеедка" ситуацию с судебным разбирательством пока не прокомментировал.
Ранее певец уже судился с Телеграм-каналом и отсудил у него 350 тысяч рублей за фейк о том, что МВД якобы планирует проверить артиста на предмет неуплаты налогов и Крид занесен в "черный список инфоцыган".
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