https://ria.ru/20231222/krid-1917460138.html

Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей

Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 22.12.2023

Суд отказал рэперу Егору Криду в иске к Mash на четыре миллиона рублей

Савеловский суд Москвы отказался взыскать с Telegram-канала Mash в пользу рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) четыре миллиона рублей по иску о... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:15

2023-12-22T15:15

2023-12-22T16:49

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказался взыскать с Telegram-канала Mash в пользу рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) четыре миллиона рублей по иску о защите чести и достоинства, сообщается на сайте суда."Отказано в удовлетворении", — сказано в карточке дела.Заседание по делу прошло 8 декабря, публичная информация размещена на сайте организации. По информации ряда СМИ, Крид подал в суд на телеграм-канал из-за поста о якобы получении им гонорара за участие в социальном проекте "Разговоры о важном".Исполнитель хитов "Самая-самая" и "Сердцеедка" ситуацию с судебным разбирательством пока не прокомментировал. Ранее певец уже судился с Телеграм-каналом и отсудил у него 350 тысяч рублей за фейк о том, что МВД якобы планирует проверить артиста на предмет неуплаты налогов и Крид занесен в "черный список инфоцыган".

https://ria.ru/20231119/sud-1910427538.html

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Алёна Пава

егор крид, новости шоу-бизнеса, знаменитости, москва