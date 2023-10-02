https://ria.ru/20231002/krid-1900004943.html

Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган

Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган - РИА Новости, 02.10.2023

Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган

Певец Егор Крид отсудил 350 тысяч рублей у Telegram-канала Mash, написавшего, что МВД якобы планирует проверить его на предмет неуплаты налогов, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:43

2023-10-02T16:43

2023-10-02T16:43

шоубиз

егор крид

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певец Егор Крид отсудил 350 тысяч рублей у Telegram-канала Mash, написавшего, что МВД якобы планирует проверить его на предмет неуплаты налогов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Савеловского суда Москвы. "Суд постановил признать распространенные ООО "Мэш" сведения о Егоре Булаткине (творческий псевдоним - Егор Крид) не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. <...> Взыскать в счет компенсации морального вреда 350 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе. Помимо этого, суд запретил телеграм-каналу распространять эти сведения и обязал опровергнуть их в течение 10 суток с момента вступления решения в силу. Поводом для иска стал пост о появлении у МВД РФ "черного списка инфоцыган", которых якобы планируют проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Среди кандидатов на проверку Mash назвал в том числе Крида.

https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869888743.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

егор крид, россия