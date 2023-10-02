https://ria.ru/20231002/krid-1900004943.html
Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган
Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган - РИА Новости, 02.10.2023
Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган
Певец Егор Крид отсудил 350 тысяч рублей у Telegram-канала Mash, написавшего, что МВД якобы планирует проверить его на предмет неуплаты налогов, сообщили РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:43
2023-10-02T16:43
2023-10-02T16:43
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певец Егор Крид отсудил 350 тысяч рублей у Telegram-канала Mash, написавшего, что МВД якобы планирует проверить его на предмет неуплаты налогов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Савеловского суда Москвы. "Суд постановил признать распространенные ООО "Мэш" сведения о Егоре Булаткине (творческий псевдоним - Егор Крид) не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. <...> Взыскать в счет компенсации морального вреда 350 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе. Помимо этого, суд запретил телеграм-каналу распространять эти сведения и обязал опровергнуть их в течение 10 суток с момента вступления решения в силу. Поводом для иска стал пост о появлении у МВД РФ "черного списка инфоцыган", которых якобы планируют проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Среди кандидатов на проверку Mash назвал в том числе Крида.
https://ria.ru/20230505/regulirovanie-1869888743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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егор крид, россия
Шоубиз, Егор Крид, Россия
Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о черном списке инфоцыган
Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей за пост о проверке по списку инфоцыган
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певец Егор Крид отсудил 350 тысяч рублей у Telegram-канала Mash, написавшего, что МВД якобы планирует проверить его на предмет неуплаты налогов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Савеловского суда Москвы.
"Суд постановил признать распространенные ООО "Мэш" сведения о Егоре Булаткине (творческий псевдоним - Егор Крид) не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. <...> Взыскать в счет компенсации морального вреда 350 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
Помимо этого, суд запретил телеграм-каналу распространять эти сведения и обязал опровергнуть их в течение 10 суток с момента вступления решения в силу.
Поводом для иска стал пост о появлении у МВД РФ
"черного списка инфоцыган", которых якобы планируют проверить на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег. Среди кандидатов на проверку Mash назвал в том числе Крида.
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