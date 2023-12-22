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Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста - РИА Новости, 22.12.2023
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14:21 22.12.2023 (обновлено: 14:22 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/krazha-1917477852.html
Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста
Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста - РИА Новости, 22.12.2023
Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста
Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко у его... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:21
2023-12-22T14:22
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко у его владелицы, которой она пообещала представить полотно на выставке, сообщается на портале "МВД Медиа". "Произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Северной столицы. О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. Предварительно установлено, что она убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. При этом фигурантка оставила для связи только номер телефона, который оказался отключён. Как уточняют в МВД, она пыталась продать украденную картину стоимостью около 3 миллионов рублей. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице", – заключила Волк. Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Полиция проверяет, не причастна ли фигурантка к аналогичным преступлениям. Евгений Михнов-Войтенко (1932-1988) - выдающийся абстракционист второй половины XX века, который использовал множество различных художественных методов. Четыре его картины есть в Эрмитаже.
https://ria.ru/20231213/krazha-1915547687.html
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Россия
Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста

Петербурженку задержали по подозрению в краже картины известного абстракциониста

© Пресс-центр МВД РоссииКартина художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко
Картина художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко
© Пресс-центр МВД России
Картина художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко у его владелицы, которой она пообещала представить полотно на выставке, сообщается на портале "МВД Медиа".
«
"Произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Северной столицы. О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. Предварительно установлено, что она убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.
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При этом фигурантка оставила для связи только номер телефона, который оказался отключён. Как уточняют в МВД, она пыталась продать украденную картину стоимостью около 3 миллионов рублей.
«
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице", – заключила Волк.
Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Полиция проверяет, не причастна ли фигурантка к аналогичным преступлениям.
Евгений Михнов-Войтенко (1932-1988) - выдающийся абстракционист второй половины XX века, который использовал множество различных художественных методов. Четыре его картины есть в Эрмитаже.
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