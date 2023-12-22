https://ria.ru/20231222/krazha-1917477852.html

Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста

Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста - РИА Новости, 22.12.2023

Петербурженку заподозрили в краже картины известного абстракциониста

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко у его... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:21

2023-12-22T14:21

2023-12-22T14:22

происшествия

санкт-петербург

ирина волк

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917477351_0:109:1286:832_1920x0_80_0_0_e7ff88d4313b2a3ec5385ab57fef18c3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу по подозрению в краже картины известного художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко у его владелицы, которой она пообещала представить полотно на выставке, сообщается на портале "МВД Медиа". "Произведение известного российского художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко досталось по наследству жительнице Северной столицы. О том, что пожилая женщина хранит его у себя дома, стало известно злоумышленнице. Предварительно установлено, что она убедила пожилую женщину временно передать ей полотно якобы для экспонирования на выставке", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении. При этом фигурантка оставила для связи только номер телефона, который оказался отключён. Как уточняют в МВД, она пыталась продать украденную картину стоимостью около 3 миллионов рублей. "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице", – заключила Волк. Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Полиция проверяет, не причастна ли фигурантка к аналогичным преступлениям. Евгений Михнов-Войтенко (1932-1988) - выдающийся абстракционист второй половины XX века, который использовал множество различных художественных методов. Четыре его картины есть в Эрмитаже.

https://ria.ru/20231213/krazha-1915547687.html

https://ria.ru/20231204/mashina-1913656593.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, ирина волк, россия