https://ria.ru/20231222/kpp-1917385564.html

На Украине скопилось почти четыре тысячи грузовиков на границе Польшей

На Украине скопилось почти четыре тысячи грузовиков на границе Польшей - РИА Новости, 22.12.2023

На Украине скопилось почти четыре тысячи грузовиков на границе Польшей

Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей, сообщил представитель госпогранслужбы РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:39

2023-12-22T08:39

2023-12-22T08:39

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Почти четыре тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска на границе с Польшей, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "Сейчас снова заблокированы четыре направления и, по состоянию на утро, в очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей и больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин" - более 1,7 тысячи грузовиков", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, определенное движение есть, но оно в разы меньше, чем до начала блокирования. "Наименьшее движение на самом большом инфраструктурном объекте и направлении "Ягодин", за вчера его пересекло около 170 грузовиков", - добавил Демченко. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231219/ekonomika-1916746574.html

https://ria.ru/20231219/polsha-1916715932.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша