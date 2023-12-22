https://ria.ru/20231222/korruptsiya-1917417445.html

Экс-глава ПФР Красноярского края получил 12,5 года за коррупцию

Экс-глава ПФР Красноярского края получил 12,5 года за коррупцию - РИА Новости, 22.12.2023

Экс-глава ПФР Красноярского края получил 12,5 года за коррупцию

Советский районный суд Красноярска приговорил экс-главу Пенсионного фонда Красноярского края Дениса Майбороду к 12,5 годам колонии строго режима за получение... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:21

2023-12-22T11:21

2023-12-22T11:23

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КРАСНОЯРСК, 22 дек - РИА Новости. Советский районный суд Красноярска приговорил экс-главу Пенсионного фонда Красноярского края Дениса Майбороду к 12,5 годам колонии строго режима за получение взяток на 18 миллионов рублей и растрату свыше 100 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. По ее данным, в 2015 и 2017 годах Майборода вместе со своим заместителем растратил средства Пенсионного фонда при заключении госконтрактов на приобретение нежилых помещений по завышенной стоимости. "Государству был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Также бывший руководитель при посредничестве заместителя получил взятки в размере более 18 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций за содействие в заключении таких контрактов. Майборода вину не признал, показал, что нежилые помещения для фонда приобрел по рыночной цене, взятки не получал", - говорится в сообщении. В ГСУСК региона пояснили, что в первом случае ущерб государству превысил 25 миллионов рублей, во втором 75 миллионов рублей. За "содействие" в заключении контрактов управляющий получил взятки в сумме 5 и 13 миллионов рублей. "Сегодня Советский районный суд Красноярска признал экс-главу ПФР края виновным в растрате и получении взяток. С учетом позиции гособвинителя ему назначено 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 1,3 миллиона рублей и запрет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 14 лет", - сказано в релизе прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Бывший заместитель Майбороды – Алексей Трофимов в январе 2022 года приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом в 400 тысяч рублей за пособничество.

https://ria.ru/20231221/shtraf-1917109199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, красноярский край, пенсионный фонд рф