https://ria.ru/20231222/komarova-1917439800.html

Группу компаний "МЕДИА1" возглавит Мария Комарова

Группу компаний "МЕДИА1" возглавит Мария Комарова - РИА Новости, 22.12.2023

Группу компаний "МЕДИА1" возглавит Мария Комарова

Новым генеральным директором группы компаний "МЕДИА1" назначена Мария Комарова, сообщает пресс-служба "МЕДИА1". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:42

2023-12-22T12:42

2023-12-22T12:42

муз-тв (телеканал)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новым генеральным директором группы компаний "МЕДИА1" назначена Мария Комарова, сообщает пресс-служба "МЕДИА1". "Группа компаний, объединяющая телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "СОЛНЦЕ" и региональный радиохолдинг "Выбери Радио" объявляет о назначении Марии Комаровой генеральным директором "МЕДИА1". Ян Кухальский, занимавший должность с 2019 года, покинет компанию", - говорится в сообщении. С 2008 по 2013 год Комарова в составе команды "МЕДИА1" руководила холдингом "Выбери Радио", а с 2018 года на посту генерального директора развивала еще один актив группы компаний - оператора наружной рекламы Gallery. Комарова — лауреат многочисленных индустриальных наград, входит в список "Топ-1000 российских менеджеров". "Это очень ответственная и одновременно интересная задача — руководить группой компаний сейчас, когда происходят технологические изменения в отрасли, меняются паттерны потребления в целом и контента в частности, трансформируются сами медиа", – привели в пресс-службе комментарий Комаровой.

https://ria.ru/20230913/dens-1896098725.html

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муз-тв (телеканал)