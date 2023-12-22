https://ria.ru/20231222/kod-1917559375.html

Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах

Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах - РИА Новости, 22.12.2023

Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах

Правительство РФ утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписал,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T18:34

2023-12-22T18:34

2023-12-22T18:34

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписал, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые: Правила установки на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны; содержание надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны, а также графических идентификаторов - QR-кодов, устанавливаемых на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны", - говорится в документе. Ожидается, что решение позволит создать удобный формат получения и распространения достоверной информации о ходе Великой Отечественной войны и ее героях, отдавших свои жизни. Согласно документу, табличка должна содержать наименование и вид воинского захоронения или мемориала, данные о времени его создания и короткую историческую справку, а также надпись, свидетельствующую, что он охраняется государством. С помощью QR-кода можно будет подключиться к информационному ресурсу министерства обороны "Память народа", где размещена информация о воинских захоронениях. Если речь идет о памятнике, QR-код перенаправит пользователя на страницу региональной информационной системы. Там можно будет найти соответствующую справку о человеке или событии, ставшем основой для скульптурной композиции, а также фото и видеоматериалы. Размещением табличек займутся исполнительные органы и органы местного самоуправления, в ведении которых находится тот или иное воинское захоронение или памятник.

https://ria.ru/20230925/pamyatniki-1898582178.html

https://ria.ru/20231019/pamyatniki-1903866604.html

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михаил мишустин, россия