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Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах
Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах - РИА Новости, 22.12.2023
Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах
Правительство РФ утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписал,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:34
2023-12-22T18:34
2023-12-22T18:34
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписал, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. "Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые: Правила установки на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны; содержание надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны, а также графических идентификаторов - QR-кодов, устанавливаемых на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны", - говорится в документе. Ожидается, что решение позволит создать удобный формат получения и распространения достоверной информации о ходе Великой Отечественной войны и ее героях, отдавших свои жизни. Согласно документу, табличка должна содержать наименование и вид воинского захоронения или мемориала, данные о времени его создания и короткую историческую справку, а также надпись, свидетельствующую, что он охраняется государством. С помощью QR-кода можно будет подключиться к информационному ресурсу министерства обороны "Память народа", где размещена информация о воинских захоронениях. Если речь идет о памятнике, QR-код перенаправит пользователя на страницу региональной информационной системы. Там можно будет найти соответствующую справку о человеке или событии, ставшем основой для скульптурной композиции, а также фото и видеоматериалы. Размещением табличек займутся исполнительные органы и органы местного самоуправления, в ведении которых находится тот или иное воинское захоронение или памятник.
https://ria.ru/20230925/pamyatniki-1898582178.html
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михаил мишустин, россия
Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах
Мишустин: утверждены правила установки QR-кодов на воинских мемориалах ВОВ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне, соответствующее постановление подписал, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые: Правила установки на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны; содержание надписей и обозначений, содержащих информацию о воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны, а также графических идентификаторов - QR-кодов, устанавливаемых на воинские захоронения и памятники Великой Отечественной войны", - говорится в документе.
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Ожидается, что решение позволит создать удобный формат получения и распространения достоверной информации о ходе Великой Отечественной войны и ее героях, отдавших свои жизни.
Согласно документу, табличка должна содержать наименование и вид воинского захоронения или мемориала, данные о времени его создания и короткую историческую справку, а также надпись, свидетельствующую, что он охраняется государством.
С помощью QR-кода можно будет подключиться к информационному ресурсу министерства обороны "Память народа", где размещена информация о воинских захоронениях. Если речь идет о памятнике, QR-код перенаправит пользователя на страницу региональной информационной системы. Там можно будет найти соответствующую справку о человеке или событии, ставшем основой для скульптурной композиции, а также фото и видеоматериалы. Размещением табличек займутся исполнительные органы и органы местного самоуправления, в ведении которых находится тот или иное воинское захоронение или памятник.
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