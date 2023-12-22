https://ria.ru/20231222/kiev-1917365724.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2023

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:44

2023-12-22T00:44

2023-12-22T00:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает украинское агентство УНИАН. "В Киеве слышны звуки взрывов. В столице объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Ранее в Киеве и 10 областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в украинской столицы в 00.05 мск.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231219/vzryvy-1916833790.html

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россия, украина, киев, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины