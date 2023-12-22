СМИ: Иран помогает хуситам с разведданными для атак на суда
WSJ: Иран помогает хуситам с разведданными для атак на суда в Красном море
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иранские силы якобы передают разведданные хуситам, которые те используют для наведения ракет и дронов на проходящие в Красном море суда, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на западные и ближневосточные источники в сфере безопасности, у хуситов такие заявления отвергают.
"Иранские военизированные формирования предоставляют в реальном времени разведывательные данные йеменским хуситам, их повстанцы используют для наведения дронов и ракет, чтобы атаковать суда, проходящие через Красное море", - говорится в материале газеты.
Как заявляют источники издания, передаваемая хуситам информация якобы собирается разведывательным судном, которое, по их утверждениям, контролируется иранскими силами. Западный чиновник заявил изданию, что у хуситов якобы нет радиолокационной техники для нацеливания на суда, из-за чего им якобы необходима помощь Ирана.
Однако представитель хуситов опроверг подобные заявления, указав, что у движения есть собственное разведывательное оборудование.
"Странно приписывать все Ирану, как будто бы они самая могущественная держава в мире. У нас есть разведывательные средства, которые отлично продемонстрировали себя за многие годы", - приводит газета слова представителя хуситов.
Израильский чиновник в свою очередь призвал Запад оказать давления на Тегеран, чтоб тот перестал помогать хуситам и якобы содействовать препятствиям судоходству в регионе.
В Тегеране уже отвергали заявления западных стран, в частности, США и Британии, о якобы причастности Тегерана к атакам хуситов на торговые суда в Красном море. Иран подчеркивал, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, например, сторонники хуситов, не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, "эти группировки принимают решения и действуют, исходя из своих собственных принципов и приоритетов, а также интересов своей страны и народа".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.