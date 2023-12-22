https://ria.ru/20231222/khram-1917457850.html

В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм

В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм - РИА Новости, 22.12.2023

В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм

Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:34

2023-12-22T13:34

2023-12-22T13:34

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917456461_0:49:900:555_1920x0_80_0_0_48fa56a129729a40c422feb348320626.jpg

ДОНЕЦК, 22 дек – РИА Новости. Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины 21.12.2023 года поврежден Свято-Покровский храм (поселок Зайцево, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, украина, донецкая народная республика