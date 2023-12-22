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В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/khram-1917457850.html
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм - РИА Новости, 22.12.2023
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм
Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:34
2023-12-22T13:34
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 дек – РИА Новости. Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины 21.12.2023 года поврежден Свято-Покровский храм (поселок Зайцево, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм

В Горловке при сбросе боеприпаса с БПЛА оказался поврежден Свято-Покровский храм

© Фото : Горловская и Славянская епархияСвято-Покровский храм в поселке Зайцево, Никитовский район Горловки
Свято-Покровский храм в поселке Зайцево, Никитовский район Горловки - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Горловская и Славянская епархия
Свято-Покровский храм в поселке Зайцево, Никитовский район Горловки
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 дек – РИА Новости. Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины 21.12.2023 года поврежден Свято-Покровский храм (поселок Зайцево, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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