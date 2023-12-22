https://ria.ru/20231222/khram-1917457850.html
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм - РИА Новости, 22.12.2023
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм
Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:34
2023-12-22T13:34
2023-12-22T13:34
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917456461_0:49:900:555_1920x0_80_0_0_48fa56a129729a40c422feb348320626.jpg
ДОНЕЦК, 22 дек – РИА Новости. Свято-Покровский храм в Горловке в ДНР получил повреждения в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Никитовском районе города в четверг, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины 21.12.2023 года поврежден Свято-Покровский храм (поселок Зайцево, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917456461_27:0:830:602_1920x0_80_0_0_8e54caeb49e06f613a509acbec995770.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика
В Горловке при сбросе боеприпаса с дрона получил повреждения храм
В Горловке при сбросе боеприпаса с БПЛА оказался поврежден Свято-Покровский храм