https://ria.ru/20231222/karantin-1917379174.html

Три приморских школы и детский садик закрыли на карантин из-за гриппа

Три приморских школы и детский садик закрыли на карантин из-за гриппа - РИА Новости, 22.12.2023

Три приморских школы и детский садик закрыли на карантин из-за гриппа

Три школы и один детский сад закрыли на карантин в Приморье из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, 256 классов в 61 школе переведены на дистанционное... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T06:39

2023-12-22T06:39

2023-12-22T06:39

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

надеждинский район

лесозаводск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Три школы и один детский сад закрыли на карантин в Приморье из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, 256 классов в 61 школе переведены на дистанционное обучение, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. "На отчетной неделе полное закрытие образовательного процесса зарегистрировано в трех школах края – одной в городе Артеме и двух – в Надеждинском районе. Также закрыто на карантин одно дошкольное учреждение в городе Лесозаводске. Частично приостановлен образовательный процесс в 49 группах в 34 дошкольных учреждениях, а также в 256 классах в 61 школе", - сообщили РИА Новости в управлении. Собеседник агентства отметил, что на отчетной неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае среди всех возрастных превысила эпидемический порог на 109,4%. Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за высокой заболеваемости на дистанционное обучение переведены 63 класса в 27 школах. По аналогичным причинам на карантин переведены шесть групп в пяти детских садах краевой столицы.

https://ria.ru/20231213/orvi-1915521241.html

надеждинский район

лесозаводск

владивосток

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), надеждинский район, лесозаводск, владивосток