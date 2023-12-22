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В калужском аэропорту сняли план "Ковер" - РИА Новости, 22.12.2023
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15:28 22.12.2023 (обновлено: 15:44 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/kaluga-1917504281.html
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"
В калужском аэропорту сняли план "Ковер" - РИА Новости, 22.12.2023
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"
Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:28
2023-12-22T15:44
калуга
происшествия
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта."План "Ковер" снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов", - информирует аэропорт в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, днем в пятницу дежурные средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что беспилотники уничтожены в Дзержинском районе, предварительно, по его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. В связи с произошедшим в калужском международном аэропорту был введен план "Ковер", были задержаны вылеты и прилеты.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html
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калуга, происшествия, россия, калужская область
Калуга, Происшествия, Россия, Калужская область
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"

Аэропорт "Калуга" сообщил, что все самолеты возвращаются к выполнению рейсов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАэропорт "Калуга"
Аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Аэропорт "Калуга". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
"План "Ковер" снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов", - информирует аэропорт в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, днем в пятницу дежурные средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что беспилотники уничтожены в Дзержинском районе, предварительно, по его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. В связи с произошедшим в калужском международном аэропорту был введен план "Ковер", были задержаны вылеты и прилеты.
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