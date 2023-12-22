https://ria.ru/20231222/kaluga-1917504281.html

В калужском аэропорту сняли план "Ковер"

В калужском аэропорту сняли план "Ковер" - РИА Новости, 22.12.2023

В калужском аэропорту сняли план "Ковер"

Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:28

2023-12-22T15:28

2023-12-22T15:44

калуга

происшествия

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта."План "Ковер" снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов", - информирует аэропорт в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, днем в пятницу дежурные средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что беспилотники уничтожены в Дзержинском районе, предварительно, по его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. В связи с произошедшим в калужском международном аэропорту был введен план "Ковер", были задержаны вылеты и прилеты.

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html

калуга

россия

калужская область

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калуга, происшествия, россия, калужская область