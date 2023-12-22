https://ria.ru/20231222/kaluga-1917504281.html
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"
В калужском аэропорту сняли план "Ковер" - РИА Новости, 22.12.2023
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"
Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:28
2023-12-22T15:28
2023-12-22T15:44
калуга
происшествия
россия
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e716a40e1f5a1c75a59e535ea10410dd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Введенный из-за появления беспилотника план "Ковер" в международном аэропорту "Калуга" снят, все самолеты возвращаются к выполнению рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта."План "Ковер" снят. Все самолеты возвращаются к выполнению своих рейсов", - информирует аэропорт в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, днем в пятницу дежурные средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Калужской области. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что беспилотники уничтожены в Дзержинском районе, предварительно, по его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. В связи с произошедшим в калужском международном аэропорту был введен план "Ковер", были задержаны вылеты и прилеты.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html
калуга
россия
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135322/72/1353227213_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_939543a0e5d51a5e3409f0db8f051ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, происшествия, россия, калужская область
Калуга, Происшествия, Россия, Калужская область
В калужском аэропорту сняли план "Ковер"
Аэропорт "Калуга" сообщил, что все самолеты возвращаются к выполнению рейсов