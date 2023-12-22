https://ria.ru/20231222/kaluga-1917471362.html

В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников

В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников - РИА Новости, 22.12.2023

В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников

В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:11

2023-12-22T14:11

2023-12-22T15:03

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калуга

новости - туризм

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — РИА Новости. В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале."Будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт "Калуга", — уточнили в пресс-службе.Самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромыВ пресс-службе добавили, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов.Сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех уничтоженных ПВО беспилотниках в Дзержинском районе региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

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калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калуга, новости - туризм