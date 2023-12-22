Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 22.12.2023 (обновлено: 15:03 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/kaluga-1917471362.html
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников - РИА Новости, 22.12.2023
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников
В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:11
2023-12-22T15:03
происшествия
калуга
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — РИА Новости. В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.&quot;Будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт &quot;Калуга&quot;, — уточнили в пресс-службе.Самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромыВ пресс-службе добавили, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов.Сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех уничтоженных ПВО беспилотниках в Дзержинском районе региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917475255.html
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_022e522988df7a4ec98ffc8f49268515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калуга, новости - туризм
Происшествия, Калуга, Новости - Туризм
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников

Аэропорт Калуги остановил работу из-за обнаружения дронов

© Фото : Международный аэропорт Калуга/TelegramМеждународный аэропорт Калуга
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Международный аэропорт Калуга/Telegram
Международный аэропорт Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — РИА Новости. В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.
«

"Будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт "Калуга", — уточнили в пресс-службе.

Самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромы
В пресс-службе добавили, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов.
Сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех уничтоженных ПВО беспилотниках в Дзержинском районе региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Вчера, 14:18
 
ПроисшествияКалугаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала