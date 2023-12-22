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В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников - РИА Новости, 22.12.2023
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников
В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:11
2023-12-22T14:11
2023-12-22T15:03
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — РИА Новости. В международном аэропорту "Калуга" ввели план "Ковер" из-за появившихся над регионом БПЛА, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале."Будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт "Калуга", — уточнили в пресс-службе.Самолеты, находящиеся в полете, перенаправили на запасные аэродромыВ пресс-службе добавили, что после снятия плана "Ковер" все воздушные суда вернутся к выполнению своих рейсов.Сегодня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех уничтоженных ПВО беспилотниках в Дзержинском районе региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калуга, новости - туризм
Происшествия, Калуга, Новости - Туризм
В аэропорту Калуги ввели план "Ковер" из-за появления беспилотников
Аэропорт Калуги остановил работу из-за обнаружения дронов