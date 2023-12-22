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Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России

Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России - РИА Новости, 22.12.2023

Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России

Инициативы Запада по изъятию российских активов в случае их реализации приведут к мировому финансовому кризису, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:40

2023-12-22T19:40

2023-12-22T19:40

россия

сша

киев

константин косачев

центральный банк рф (цб рф)

оон

дмитрий песков

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инициативы Запада по изъятию российских активов в случае их реализации приведут к мировому финансовому кризису, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности использования Западом замороженных российских активов для помощи Киеву, заявил, что эти шаги не могут не иметь последствий. "Очередная безумная инициатива администрации Байдена - изъять замороженные активы Центробанка РФ и направить эти средства Украине… В результате проиграют все. Наступит очередной глобальный финансовый кризис. Еще один шаг к (потенциально) всеобщему хаосу и разрушению", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Он добавил, что "юридических оснований для осуществления принудительных действий в отношении суверенных активов ЦБ РФ просто не существует, и не фантазируйте". По словам Косачева, обычное международное право защищает суверенные активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом. "В статье 21 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года (в силу не вступила, но является кодифицированным сводом обычных норм) к особой категории собственности отнесена "собственность центрального банка или иного финансового органа государства", - напомнил политик. "Это означает, что государство легитимно использует активы ЦБ в своих официальных целях, при этом никакая юрисдикция не может применять никаких принудительных мер в отношении такой собственности", - отметил он. Парламентарий также напомнил об Акте США об иммунитетах иностранного государства (Foreign Sovereign Immunities Act) 1976 года, который наделяет иммунитетом имущество иностранного центрального банка. "Суды США не единожды приходили к выводу, что этот Акт запрещает применение принудительных мер по отношению к любому имуществу центрального банка, даже если оно используется не в суверенных, а в коммерческих целях", - сообщил он. Подобные законы, по словам Косачева, приняты в Канаде, Австралии, Великобритании, Франции, Японии и ряде других "стран-партнерах" США. Международная судебная и арбитражная практика подтверждает: невозможно обратить взыскания на средства, принадлежащие центральным банкам и суверенным фондам. Ответные решения России"Создаётся опаснейший прецедент, который больно ударит по всей мировой финансовой системе, начиная с МВФ, Всемирного банка, Уолл-стрит, ЕЦБ и так далее", - отметил сенатор. Ответное возмездие России не заставит себя долго ждать. "В нашей стране недружественные страны за годы "дружбы" оставили немалый объем активов, который уже заморожен и ждет своего часа", - написал он. Кроме того, конфискация российских активов для других стран, например, для Китая или Саудовской Аравии, станет плохим сигналом, так как хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно, а значит их нужно срочно выводить, отметил Косачев. При таком сценарии Западу не получится избежать ответа по российским искам. Недавнее решение Международного Суда ООН по схожему иску Ирана уже заложило для этого хорошую прецедентную основу, считает политик.

https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html

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россия, сша, киев, константин косачев, центральный банк рф (цб рф), оон, дмитрий песков, совет федерации рф