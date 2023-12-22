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Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России - РИА Новости, 22.12.2023
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19:40 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/izyatie-1917570867.html
Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России
Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России - РИА Новости, 22.12.2023
Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России
Инициативы Запада по изъятию российских активов в случае их реализации приведут к мировому финансовому кризису, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:40
2023-12-22T19:40
россия
сша
киев
константин косачев
центральный банк рф (цб рф)
оон
дмитрий песков
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инициативы Запада по изъятию российских активов в случае их реализации приведут к мировому финансовому кризису, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности использования Западом замороженных российских активов для помощи Киеву, заявил, что эти шаги не могут не иметь последствий. "Очередная безумная инициатива администрации Байдена - изъять замороженные активы Центробанка РФ и направить эти средства Украине… В результате проиграют все. Наступит очередной глобальный финансовый кризис. Еще один шаг к (потенциально) всеобщему хаосу и разрушению", - написал Косачев в своем Telegram-канале. Он добавил, что "юридических оснований для осуществления принудительных действий в отношении суверенных активов ЦБ РФ просто не существует, и не фантазируйте". По словам Косачева, обычное международное право защищает суверенные активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом. "В статье 21 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года (в силу не вступила, но является кодифицированным сводом обычных норм) к особой категории собственности отнесена "собственность центрального банка или иного финансового органа государства", - напомнил политик. "Это означает, что государство легитимно использует активы ЦБ в своих официальных целях, при этом никакая юрисдикция не может применять никаких принудительных мер в отношении такой собственности", - отметил он. Парламентарий также напомнил об Акте США об иммунитетах иностранного государства (Foreign Sovereign Immunities Act) 1976 года, который наделяет иммунитетом имущество иностранного центрального банка. "Суды США не единожды приходили к выводу, что этот Акт запрещает применение принудительных мер по отношению к любому имуществу центрального банка, даже если оно используется не в суверенных, а в коммерческих целях", - сообщил он. Подобные законы, по словам Косачева, приняты в Канаде, Австралии, Великобритании, Франции, Японии и ряде других "стран-партнерах" США. Международная судебная и арбитражная практика подтверждает: невозможно обратить взыскания на средства, принадлежащие центральным банкам и суверенным фондам. Ответные решения России"Создаётся опаснейший прецедент, который больно ударит по всей мировой финансовой системе, начиная с МВФ, Всемирного банка, Уолл-стрит, ЕЦБ и так далее", - отметил сенатор. Ответное возмездие России не заставит себя долго ждать. "В нашей стране недружественные страны за годы "дружбы" оставили немалый объем активов, который уже заморожен и ждет своего часа", - написал он. Кроме того, конфискация российских активов для других стран, например, для Китая или Саудовской Аравии, станет плохим сигналом, так как хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно, а значит их нужно срочно выводить, отметил Косачев. При таком сценарии Западу не получится избежать ответа по российским искам. Недавнее решение Международного Суда ООН по схожему иску Ирана уже заложило для этого хорошую прецедентную основу, считает политик.
https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html
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россия, сша, киев, константин косачев, центральный банк рф (цб рф), оон, дмитрий песков, совет федерации рф
Россия, США, Киев, Константин Косачев, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ООН, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ
Косачев рассказал, к чему приведет изъятие Западом активов России

Косачев: изъятие Западом активов России приведет к мировому финансовому кризису

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инициативы Запада по изъятию российских активов в случае их реализации приведут к мировому финансовому кризису, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности использования Западом замороженных российских активов для помощи Киеву, заявил, что эти шаги не могут не иметь последствий.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы
Вчера, 12:43
«
"Очередная безумная инициатива администрации Байдена - изъять замороженные активы Центробанка РФ и направить эти средства Украине… В результате проиграют все. Наступит очередной глобальный финансовый кризис. Еще один шаг к (потенциально) всеобщему хаосу и разрушению", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "юридических оснований для осуществления принудительных действий в отношении суверенных активов ЦБ РФ просто не существует, и не фантазируйте".
По словам Косачева, обычное международное право защищает суверенные активы центральных банков за рубежом специальным иммунитетом. "В статье 21 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года (в силу не вступила, но является кодифицированным сводом обычных норм) к особой категории собственности отнесена "собственность центрального банка или иного финансового органа государства", - напомнил политик.
«
"Это означает, что государство легитимно использует активы ЦБ в своих официальных целях, при этом никакая юрисдикция не может применять никаких принудительных мер в отношении такой собственности", - отметил он.
Парламентарий также напомнил об Акте США об иммунитетах иностранного государства (Foreign Sovereign Immunities Act) 1976 года, который наделяет иммунитетом имущество иностранного центрального банка. "Суды США не единожды приходили к выводу, что этот Акт запрещает применение принудительных мер по отношению к любому имуществу центрального банка, даже если оно используется не в суверенных, а в коммерческих целях", - сообщил он.
Подобные законы, по словам Косачева, приняты в Канаде, Австралии, Великобритании, Франции, Японии и ряде других "стран-партнерах" США. Международная судебная и арбитражная практика подтверждает: невозможно обратить взыскания на средства, принадлежащие центральным банкам и суверенным фондам.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Минфин США рассказал, кого коснутся новые антироссийские санкции
Вчера, 18:48

Ответные решения России

«
"Создаётся опаснейший прецедент, который больно ударит по всей мировой финансовой системе, начиная с МВФ, Всемирного банка, Уолл-стрит, ЕЦБ и так далее", - отметил сенатор. Ответное возмездие России не заставит себя долго ждать. "В нашей стране недружественные страны за годы "дружбы" оставили немалый объем активов, который уже заморожен и ждет своего часа", - написал он.
Кроме того, конфискация российских активов для других стран, например, для Китая или Саудовской Аравии, станет плохим сигналом, так как хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно, а значит их нужно срочно выводить, отметил Косачев. При таком сценарии Западу не получится избежать ответа по российским искам. Недавнее решение Международного Суда ООН по схожему иску Ирана уже заложило для этого хорошую прецедентную основу, считает политик.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков
20 декабря, 12:45
 
РоссияСШАКиевКонстантин КосачевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ООНДмитрий ПесковСовет Федерации РФ
 
 
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