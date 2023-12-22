https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников

Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников - РИА Новости, 22.12.2023

Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников

Израиль выдвинул новое предложение палестинскому движению ХАМАС - недельная пауза в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:10

2023-12-22T09:10

2023-12-22T09:10

в мире

израиль

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новое предложение палестинскому движению ХАМАС - недельная пауза в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников, включая оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин", - приводит телеканал слова американского чиновника. Чиновник США не стал отвечать на вопрос, отреагировал ли лидер ХАМАС Яхья Синвар на новое предложение Израиля. В четверг палестинские группировки в совместном заявлении отметили, что не будут вести переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, до полного прекращения огня в анклаве.

https://ria.ru/20231221/plennye-1917342481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году