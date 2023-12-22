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Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников - РИА Новости, 22.12.2023
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09:10 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников - РИА Новости, 22.12.2023
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников
Израиль выдвинул новое предложение палестинскому движению ХАМАС - недельная пауза в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:10
2023-12-22T09:10
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новое предложение палестинскому движению ХАМАС - недельная пауза в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. "Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников, включая оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин", - приводит телеканал слова американского чиновника. Чиновник США не стал отвечать на вопрос, отреагировал ли лидер ХАМАС Яхья Синвар на новое предложение Израиля. В четверг палестинские группировки в совместном заявлении отметили, что не будут вести переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, до полного прекращения огня в анклаве.
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников

Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на 35 заложников

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Израиль выдвинул новое предложение палестинскому движению ХАМАС - недельная пауза в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников, включая оставшихся женщин, пожилых и слабых здоровьем мужчин", - приводит телеканал слова американского чиновника.
Чиновник США не стал отвечать на вопрос, отреагировал ли лидер ХАМАС Яхья Синвар на новое предложение Израиля.
В четверг палестинские группировки в совместном заявлении отметили, что не будут вести переговоры по освобождению пленных, удерживаемых в секторе Газа, до полного прекращения огня в анклаве.
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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