https://ria.ru/20231222/izrail-1917377993.html

Палестинский дипломат назвал США соучастниками преступления Израиля в Газе

Палестинский дипломат назвал США соучастниками преступления Израиля в Газе - РИА Новости, 22.12.2023

Палестинский дипломат назвал США соучастниками преступления Израиля в Газе

США для Палестины являются соучастниками израильского преступления в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T06:06

2023-12-22T06:06

2023-12-22T06:06

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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. США для Палестины являются соучастниками израильского преступления в секторе Газа, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "К сожалению, у американцев тоже очень сильная произраильская позиция. Для нас американцы являются соучастниками", - сказал дипломат. Он привел данные ООН, согласно которым каждые 6 минут умирает один ребенок в Газе. "Таким образом, каждую минуту, пока у нас нет прекращения огня, в буквальном смысле означает то, что гибнут люди. И многие думают, что эти цифры преувеличены. Нет, они, напротив, меньше реальных цифр. Потому что тысячи гражданских лиц находятся под завалами. Таким образом, то, что США решили дать поддержку Израилю, сделало их соучастниками этого преступления", - подчеркнул собеседник агентства. Дипломат также рассказал, что, так как он сам родился в Газе, ему непросто оставаться сторонним наблюдателем, продолжая выполнять обязанности на профессиональном уровне. "Он (нынешний кризис) затронул нас напрямую. Семейный дом в Газе разрушен, конечно, это очень больно, потому что в этом доме я родился и вырос, с ним связаны мои детские воспоминания, двое из моих сыновей также родились и выросли там. В этой связи это очень болезненные и эмоциональные переживания", - пояснил Шафи. Он добавил, что сейчас в Газе у него нет близких родственников - мамы или братьев-сестер. "Но там остались другие члены моей семьи. Две недели назад там погиб мой двоюродный брат. У меня есть и другие родственники из Газы, им пришлось покинуть свои дома, они отправились на юг, и сейчас они борются за то, чтобы просто выжить", - поделился дипломат.

https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html

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сша, палестина, вена, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году