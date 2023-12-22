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Салават Сагитов: Главная особенность педагогического вуза – человечность

Салават Сагитов: Главная особенность педагогического вуза – человечность - РИА Новости, 22.12.2023

Салават Сагитов: Главная особенность педагогического вуза – человечность

Этот год стал для нас особенным. Он был посвящен нашим учителям и наставникам указом Главы государства Владимира Путина. В конце Года педагога и наставника... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:06

2023-12-22T11:06

2023-12-22T11:06

год педагога и наставника

общество

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Этот год стал для нас особенным. Он был посвящен нашим учителям и наставникам указом Главы государства Владимира Путина. В конце Года педагога и наставника предлагаем интервью ректора Акмуллинского университета Салавата Сагитова. Разговор "без галстука" состоялся со студенткой 1 курса Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования БГПУ имени Акмуллы Юстиной Диковой.– Здравствуйте, Салават Талгатович. Сегодня от лица всех студентов, в особенности первокурсников, я бы хотела задать вам вопросы, которые нас интересуют. Расскажите, пожалуйста, как прошли ваши студенческие годы, может, забавную историю или историю, от которой тепло в вашем сердце.– Студенческие годы, наверное, у всех одинаковые. Но ты только потом понимаешь, что это были, возможно, лучшие годы твоей жизни. Ведь осознание приходит позже. Потом ты начинаешь работать, становишься профессионалом и понимаешь, как было много свободного молодого времени. Иногда сожалеешь о том, что не использовал все возможности. Конечно, я доволен своей студенческой жизнью.Может быть, она не была очень активной с общественной точки зрения, потому что время было такое - я учился в 90-е годы. Советская эпоха уже ушла, а новое еще не настало. Это было время финансовых кризисов, невыплат зарплаты, сокращения различных должностей.И нашему поколению этой активности явно не хватило. Возможно, это еще специфика университета. Я окончил Уфимский государственный авиационно-технический университет. А он отличался от педагогического университета. Наш педагогический, он всегда, даже в те девяностые, выделялся активностью студентов.Из забавного: как и любой студент, я все-таки чего-то недоучивал. У меня две специальности. По первой специальности я менеджер в области гуманитарного и муниципального управления. Этим 20 лет и занимался, вернее, еще на пятом курсе начал работать, потом 20 лет работал на госслужбе.А по военно-учетной специальности я техник самолета. И вот, когда у нас на военной кафедре были экзамены, военные сборы, я взял билет, и один из вопросов был "порядок заполнения предполетного журнала подготовки пилота". Я это не выучил, но на столе лежал методический материал. Смотрю, там лежит этот журнал, думаю, может оттуда что-то я смогу взять, открываю, и на внутреннем форзаце все написано. Твоя удача, повезло, подумал я. Я его переписал, и подполковник Лешин спрашивает меня, чем пользовался при подготовке. Я думаю, сказать - не сказать, но, если сказать, будто бы списал. Я говорю, этим пользовался. И там сидел еще один мой одногруппник, который не мог никак ответить по билету. Подполковник обратился к нему: вот видишь, у него хватило мозгов открыть и посмотреть, что написано, а у тебя не хватило. Ну, потом второй вопрос по строевой подготовке, третий вопрос по тактико-техническим характеристикам самолета. Я все ответил, что выучил. И формула там была, в которой не особо разобрался. Экзаменатор говорит: иди, пока я в тебе не разочаровался. Свою "5" я тем не менее получил.– Очень удачная история, повезло. В целом учиться было сложно?– Учиться всегда легко. Сложнее учить, чем учиться.– Какие могли бы советы дать студентам, в особенности первокурсникам, в преддверии сессии?– Первокурсникам первая сессия очень важна. Помните, 1 сентября на линейке я говорил, что ваша детская жизнь закончилась. Не знаю, ощутили вы или нет, разницу со школой, я думаю, ощутили. В школе учителя за вами бегают, учителя вас пестуют, там вы еще дети, а здесь вы уже взрослые. Здесь все от вас зависит – от вашей собранности, ответственности. Что отличает ребенка от взрослого? Взрослый отвечает за свои поступки сам. Ребенку могут помогают родители, учителя.Кто понял это достаточно быстро, тот первую сессию сдаст успешно, помните ваше дело – учиться в первую очередь. Осознайте, что сейчас все в наших руках. И это навсегда, представляете.Что касается студенческих примет - никогда я не занимался такими вещами, как "халяву ловить", это бессмысленно. Хотя в некоторые приметы все равно верю. Вот, например, черная кошка дорогу перебежит - это очень хорошо для меня.– Салават Талгатович, насколько неожиданным для вас было назначение ректором? Вы к этому стремились?– Очень неожиданно. Я об этом даже не думал. Во-первых, так получилось. Предыдущий ректор Раиль Мирваевич Асадуллин ушел работать в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, образовалась вакансия. За 20 лет государственной службы у меня, наверное, началось профессиональное выгорание, хотелось чего-то нового, и такая возможность предоставилась. С большим волнением я принимал это решение, спасибо, что его поддержали коллеги, Глава республики Радий Фаритович Хабиров, который поставил большую задачу: уходишь с должности вице-премьера еще больше развивать педагогический университет. Так и случился крутой вираж в моей жизни – из вице-премьера Правительства РБ в ректоры.– Не было такого, что жалели?– Нет.– То есть вам абсолютно нравится эта должность?– Не должность мне нравится, мне работа моя нравится.– А каким первый день запомнился?– Не запомнился особо. Я помню, был ученый совет университета, где было представление меня как ректора и Раиль Мирваевич Асадуллин знакомил с коллегами. Прошло уже пять с лишним лет, и, мне кажется, мы достаточно друг друга узнали, и самое главное, слаженно работаем.– Салават Талгатович, скажите, пожалуйста, отличаются ли нынешние студенты от ваших сокурсников работоспособностью, мотивацией к внеучебной деятельности, например, к волонтерскому движению?– Когда мы учились, какое-то печальное безвременье просто было, но помочь ближнему своему — это прописная истина во всех священных писаниях всех народов. В 90-е годы система эта как-то сломалась и сейчас достаточно тяжело восстанавливается. Ведь когда мы были школьниками, существовало тимуровское движение. И бабушкам помогали, и ветеранам, считаю, это необходимо для подрастающего поколения. Отличаются ли прежние студенты от нынешних? Я так скажу: люди между собой отличаются. И поэтому нельзя говорить, лучше или было хуже. Все от человека зависит. Всегда были, есть и будут активные студенты.– То есть ментально никак не отличаются студенты?–То, что утеря нравственных ориентиров отчасти произошла, это однозначно. Но педагогический вуз тем и отличается от других, что студенты понимают с чем связан выбор их профессии. Время, оно всегда сложное, не бывает простых времен. Всегда есть что-то такое, что не украшает нашу жизнь. И дело исключительно в людях, в нас с вами.– Салават Талгатович, как вы относитесь к единому государственному экзамену?– Прошло уже 10 лет, как введен единый госэкзамен. Я отношусь к нему неплохо, хотя сейчас много критики, в чем-то обоснованной. Но, во-первых, ЕГЭ на месте не стоит. Первые задания ЕГЭ были действительно механически-шаблонные, но потихонечку все совершенствуется. Самый большой плюс — это то, что абитуриенты, школьники из самого дальнего села, могут поступить в любой вуз страны. И вот это, наверное, самое главное. Потому что всё-таки раньше, в советское время, когда вузы сами принимали экзамены, школьник, подавал документы только в один вуз. И, возможно, те школьники, они выбрали бы и другие вузы, но не было такой возможности, не было цифровизации. У детей должно быть право выбора, и ЕГЭ это право предоставляет.– То есть вы считаете этот формат экзамена эффективным, а его результаты объективными?– Я считаю, что на сегодняшний момент времени этот формат экзамена достаточно эффективный. И раз этот формат работает, значит ЕГЭ обладают значительной долей объективности. Вот говорят, вот перед ЕГЭ дети волнуются. А что, перед госэкзаменами раньше школьники не волновались, вы думаете?– Если честно, даже перед ЕГЭ я не волновалась.– Вот видите, вы не волнуетесь, потому что кто знает предмет, просто подкрепляет его и все. А раньше же мы сдавали выпускные в школе, а потом еще сдавали вступительные в институт, два раза волновались.Вы имеете возможность через сайт ознакомиться с деятельностью разных вузов, да и не просто через сайт, сейчас дни открытых дверей и так далее, много возможностей. Сейчас дети готовятся целенаправленно. И когда говорят, что кто готовится к физике, плохо изучает биологию, скажу и здесь от человека зависит все. Если я знал, что с этим предметом в дальнейшем моя профессиональная деятельность не будет связана, имел базовые знания по данной дисциплине. Но то, что считал, нужным и интересным – это литература, история, география, математика - там я прилагал больше усилий, и читал, и считал, и так далее.– Салават Талгатович, есть ли у нашего вуза какая-то отличительная особенность, изюминка, благодаря которой человек выберет наш университет?– Вот вы сказали самое главное слово "человек", это и есть особенность нашего вуза - человечность. Все, что связано с профессией учителя, может быть студенты, абитуриенты еще этого недопонимают, но это отличительная особенность нашего вуза. Нашим студентам придется работать с людьми каждый день, каждую минуту, каждую секунду.У инженеров, айтишников – у них много работы с техникой. У нас так - детский сад, школа, ты учитель, воспитатель, методист, социальный педагог, советник - ты работаешь с людьми. А что такое работа с людьми? Это ответственность в первую очередь. И те, кто выбирают профессию учителя, в первую очередь приобретают вот это чувство ответственности за других и перед другими.– Как вы считаете, от других педагогических вузов страны Акмуллинский университет чем-то отличается?– Конечно, отличается, самый фантастический – наш педагогический! (Улыбается.)За последние 4 года у нас в гостях побывали все ректоры педагогических вузов, и не раз, и все удивляются, как это возможно в педуниверситете, почему у вас это есть, а у нас этого нет. Акмуллинский университет как ведущий педвуз страны трансформируется вместе с образовательной сферой страны, и за 4 года, с 2019 по 2023, в развитие вуза и повышение квалификации преподавателей вложено более 700 миллионов рублей. Могу сказать с уверенностью, что в материально-техническом оснащении, лабораторном оборудовании, мастерских мы одни из лучших, причём не в десятке, а в первой тройке, это первое.Второе, считаю, что у нас великолепный профессорско-преподавательский корпус. Он формировался десятки лет, он действует, и это настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою работу, студентов и хотят, чтобы их ученики были умнее их. Это самое главное. Третье, это наши студенты, которые доказывают постоянно, что они самые-самые. Вот буквально на прошлой неделе наша студентка Алсу Кулембетова победила в 3 сезоне Всероссийского студенческого форума "Твой Ход – 2023" с проектом "Читательский клуб "Души не чаем". 200 студентов получили на реализацию своих идей и собственных проектов по миллиону рублей, и среди них наша Алсу!– Хотела бы еще добавить, когда поступила в университет, сразу поняла, что возможностей для самореализации, оказывается, очень много. Мне учеба в БГПУ представлялась вечной зубрежкой, потому что нужно будет потом это рассказывать детям, но уже в первые два месяца я слетала в Тулу от университета на проектную сессию. В СОЦ "Салихово" ездили на целую неделю в школу Акмуллинских лидеров. Хотела бы от всех студентов поблагодарить, конечно, за это.– Спасибо вам, мы много что организуем в университете, вне вуза и вне региона. Тот же Тульский педуниверситет и другие педвузы нашей страны очень активные, но мне хочется, чтобы студенты сами что-то придумывали. Когда большинство студентов начнёт из себя что-то доставать и предлагать, тогда можно уже оценку нашей деятельности повышать.– Салават Талгатович, что посоветуете: стоит выбирать учебу или же внеучебную деятельность? Например, написание научных статей, публикации научных работ, это энергозатратно, тяжело совмещать. Стоит сделать выбор или все же попытаться?– Попробовать надо, особенно на младших курсах нужно обязательно и общественной деятельностью, волонтерством заниматься. Нужно попробовать себя в творчестве и в культуре, в спорте. Учитель - он и швец, и жнец, и на дуде игрец. Мы же не знаем, что внутри нас, к сожалению, не знаем, с каким кодом мы родились, какие стороны наиболее сильные. Есть интересные истории успеха в разных областях. Есть много людей, учившихся в нашем университете и не связавших себя с учительством. Много людей, которые учатся в других университетах и потом переходят к нам. Потому что понимает, что педагогика — это их. Но не все становятся наставниками. Поэтому я считаю, что нужно попробовать все на первых двух курсах. Потом сделать выводы, что лучше получается. Но учеба должна стоять на первом месте, ведь учеба – это столп, вокруг которого все крутится, и на него надо наращивать свои таланты.– Салават Талгатович, давайте представим ситуацию: студенты нашего вуза изобрели машину времени, благодаря которой отправили вас в прошлое, где вы являетесь студентом БГПУ имени Акмуллы. Что бы вы изменили?– Наверное, ничего бы не поменял. Если бы меня отправили даже в прошлое, я бы все равно выбрал специальность "государственное муниципальное управление", потому что всегда хотел этим заниматься. У меня был и есть живой пример — это мой отец, его отношение к людям и работе. Я бы, наверное, ничего не стал менять в своей судьбе. И я благодарен Всевышнему, что именно так все складывается. И уверен, что дальше всех нас ждет лучшее. Пусть наши студенты изобретают что-нибудь хорошее, другое хорошее. Ведь у нас, кроме педагогических направлений, есть инженерные специальности, и там учатся уникальные ребята.– Салават Талгатович, а есть ли сейчас в разработке проекты, которые в будущем будут развивать наш университет?– Такие проекты всегда есть. В 2021 году появился федеральный проект "Учитель будущего поколения России". Благодаря этому проекту мы получили дополнительное финансирование, которое позволило нам серьёзно обновить учебно-лабораторную базу. Появились Технопарк универсальных педагогических компетенций, Педагогический Кванториум имени В.А. Садовничего. Затем появилось направление "Молодые профессионалы", которое дало нам толчок к развитию. В этом году мы открыли площадку "Профессионалитет" для студентов колледжа. Мы первый и единственный пока вуз, кто участвует в этом направлении среди всех вузов региона. Следующая задача, которую мы ставим перед собой, это войти в программу "Приоритет-2030". Для этого есть у нас все предпосылки. Программа "Приоритет-2030" – это своего рода знак качества, участие в конкурсе поможет нам еще четче сформировать стратегическое развитие вуза на ближайшие годы.– Салават Талгатович, что вы пожелаете студентам на Новый год?– Главное пожелание – беречь себя, беречь других, чтобы и физическое, и эмоциональное здоровье у всех только прибавлялось. Второе пожелание – выполнять те задачи, которые перед вами сегодня стоят, дорогие студенты, учиться и участвовать в развитии нашего университета. И третье - верить в себя и ничего не бояться. Все у вас получится. И чтобы 2024 висококосный год принес на один день больше счастья, на один день больше здоровья, на один день больше любви, на один день больше всего хорошего, что делает мир краше, солнечнее и теплее.– Есть ли у вас в семье какие-то новогодние традиции?– Главная традиция – встречаться со всей семьей в Новый год, где бы ты ни был, вернуться домой, и это пока получается у всех.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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