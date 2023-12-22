США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России
США запретили импорт лосося, трески и краба из России, переработанных за рубежом
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах, сообщило американское министерство финансов.
В рамках реализации указа президента Джо Байдена, который расширил правовые основания для антироссийских санкций, министерское управление контроля за иностранными активами определило перечень рыбы и морепродуктов, к которым относится новый запрет.
"Произведены или выращены полностью или частично в Российской Федерации или в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом Российской Федерации вне зависимости от того, имеет ли место включение или существенная переработка такой рыбы, морепродуктов и их производных в иные продукты за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай, краб", - говорится в документе.
Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.