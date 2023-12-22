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США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России - РИА Новости, 22.12.2023
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17:36 22.12.2023 (обновлено: 17:59 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/import-1917547495.html
США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России
США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России - РИА Новости, 22.12.2023
США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России
США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах, сообщило американское министерство... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:36
2023-12-22T17:59
в мире
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экономика
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах, сообщило американское министерство финансов.В рамках реализации указа президента Джо Байдена, который расширил правовые основания для антироссийских санкций, министерское управление контроля за иностранными активами определило перечень рыбы и морепродуктов, к которым относится новый запрет."Произведены или выращены полностью или частично в Российской Федерации или в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом Российской Федерации вне зависимости от того, имеет ли место включение или существенная переработка такой рыбы, морепродуктов и их производных в иные продукты за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай, краб", - говорится в документе.Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.
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в мире, сша, экономика, россия, санкции в отношении россии
В мире, США, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России

США запретили импорт лосося, трески и краба из России, переработанных за рубежом

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах, сообщило американское министерство финансов.
В рамках реализации указа президента Джо Байдена, который расширил правовые основания для антироссийских санкций, министерское управление контроля за иностранными активами определило перечень рыбы и морепродуктов, к которым относится новый запрет.
"Произведены или выращены полностью или частично в Российской Федерации или в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом Российской Федерации вне зависимости от того, имеет ли место включение или существенная переработка такой рыбы, морепродуктов и их производных в иные продукты за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай, краб", - говорится в документе.
Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Байден расширил возможности администрации США по введению санкций
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