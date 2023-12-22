https://ria.ru/20231222/import-1917547495.html

США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России

США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России - РИА Новости, 22.12.2023

США запретили импорт лосося, трески, краба и минтая из России

США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах, сообщило американское министерство... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:36

2023-12-22T17:36

2023-12-22T17:59

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах, сообщило американское министерство финансов.В рамках реализации указа президента Джо Байдена, который расширил правовые основания для антироссийских санкций, министерское управление контроля за иностранными активами определило перечень рыбы и морепродуктов, к которым относится новый запрет."Произведены или выращены полностью или частично в Российской Федерации или в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом Российской Федерации вне зависимости от того, имеет ли место включение или существенная переработка такой рыбы, морепродуктов и их производных в иные продукты за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай, краб", - говорится в документе.Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.

https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917539616.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, экономика, россия, санкции в отношении россии