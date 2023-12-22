https://ria.ru/20231222/igrushki-1917434835.html

Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны

Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны - РИА Новости, 22.12.2023

Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны

Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек, некоторые из них необычные, они познакомят детей с творческими профессиями и позволят... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:21

2023-12-22T12:21

2023-12-22T13:06

новый год

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917447754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3165cec519fcf63a05e25b6b04a49aa.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек, некоторые из них необычные, они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь. Дизайн-проект называется "Праздничный концерт". Елку украсили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и необычными украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок. Всего - более 1,5 тысячи новогодних игрушек. Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами. Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.

https://ria.ru/20231222/shampanskoe-1917372840.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новый год, россия, москва