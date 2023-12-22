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Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны - РИА Новости, 22.12.2023
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12:21 22.12.2023 (обновлено: 13:06 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/igrushki-1917434835.html
Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны
Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны - РИА Новости, 22.12.2023
Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны
Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек, некоторые из них необычные, они познакомят детей с творческими профессиями и позволят... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:21
2023-12-22T13:06
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек, некоторые из них необычные, они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь. Дизайн-проект называется "Праздничный концерт". Елку украсили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и необычными украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок. Всего - более 1,5 тысячи новогодних игрушек. Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами. Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.
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новый год, россия, москва
Новый год, Россия, Москва
Главную новогоднюю елку России украсили скрипки, трубы и барабаны

Главную новогоднюю елку России украсили 1500 игрушек: скрипки, трубы и барабаны

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве
Главная новогодняя ель страны на Соборной площади Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в этом году украсили 1,5 тысячи игрушек, некоторые из них необычные, они познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь.
Дизайн-проект называется "Праздничный концерт". Елку украсили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и необычными украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок. Всего - более 1,5 тысячи новогодних игрушек.
Цветовая палитра проекта выполнена в золотых, перламутровых, красных и белых тонах для гармоничного дополнения общей гаммы белокаменных соборов с золотыми и серебряными куполами.
Главный символ Нового года начали выбирать еще летом. Отбор длился несколько месяцев, дерево должно было соответствовать нескольким параметрам, в том числе ему должно быть не более 120 лет. Особое внимание при выборе уделяли визуальной привлекательности: важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей. Еще один ключевой фактор - удобный подъезд к выбранной ели, чтобы не пострадали соседние деревья.
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