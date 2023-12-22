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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки - РИА Новости, 22.12.2023
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
2023-12-22T12:00
2023-12-22T12:00
2023-12-22T12:07
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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
audio/mpeg
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
audio/mpeg
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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.