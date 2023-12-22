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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки - РИА Новости, 22.12.2023
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12:00 22.12.2023 (обновлено: 12:07 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/igrushki-1917431033.html
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки - РИА Новости, 22.12.2023
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
2023-12-22T12:00
2023-12-22T12:07
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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
audio/mpeg
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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Как это по-русски

Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки

Как это по-русски
Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Автор эпизода: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
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