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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки

Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки - РИА Новости, 22.12.2023

Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки

На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.

2023-12-22T12:00

2023-12-22T12:00

2023-12-22T12:07

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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции. audio/mpeg

Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки На новогодней ёлке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия, и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции. audio/mpeg

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