https://ria.ru/20231222/guterresh-1917583846.html

Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш

Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.12.2023

Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки". РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:11

2023-12-22T21:11

2023-12-22T21:11

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россия

черное море

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антониу гуттереш

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ООН, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки". "Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл", - заявил Гутерреш журналистам. По его словам, нужны условия для свободной навигации в Черном море. Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20231217/sdelka-1916309237.html

https://ria.ru/20231211/sdelka-1914992901.html

россия

черное море

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, черное море, турция, антониу гуттереш, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift