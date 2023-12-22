Рейтинг@Mail.ru
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917583846.html
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.12.2023
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки". РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:11
2023-12-22T21:11
экономика
россия
черное море
турция
антониу гуттереш
владимир путин
оон
россельхозбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51a747a4b21b31da9b97228c6ebc159a.jpg
ООН, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки". "Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл", - заявил Гутерреш журналистам. По его словам, нужны условия для свободной навигации в Черном море. Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы. Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20231217/sdelka-1916309237.html
https://ria.ru/20231211/sdelka-1914992901.html
россия
черное море
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, черное море, турция, антониу гуттереш, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift
Экономика, Россия, Черное море, Турция, Антониу Гуттереш, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Повторение "зерновой сделки" бессмысленно, заявил Гутерреш

Генсек ООН заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки"

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что сомневается в необходимости повторения "зерновой сделки".
«
"Не думаю, что повторение "зерновой сделки" имело бы смысл", - заявил Гутерреш журналистам.
По его словам, нужны условия для свободной навигации в Черном море.
Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов.
Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил Минсельхоз
17 декабря, 14:41
Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования.
Кроме того, президент Владимир Путин сообщил на саммите Россия—Африка в июле, что Россия бесплатно направит зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Источник оценил вероятность прогресса в переговорах по зерновой сделке
11 декабря, 07:06
 
ЭкономикаРоссияЧерное мореТурцияАнтониу ГуттерешВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала