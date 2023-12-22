https://ria.ru/20231222/guterresh-1917580697.html
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе
Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:52
2023-12-22T20:52
2023-12-22T23:33
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш."Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но гуманитарное прекращение огня — единственный способ начать удовлетворять потребности людей в секторе Газа и положить конец их продолжающемуся кошмару", - указал Гутерреш.Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи.В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917579095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, ООН, Сектор Газа, Антониу Гутерреш, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе
Гутерреш: только гуманитарное прекращение огня может прекратить кошмар в Газе