https://ria.ru/20231222/guterresh-1917580697.html

Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе

Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе - РИА Новости, 22.12.2023

Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе

Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:52

2023-12-22T20:52

2023-12-22T23:33

в мире

оон

сектор газа

антониу гутерреш

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915266502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16e9902e4be8a0275a370abfe7a7e54b.jpg

ООН, 22 дек – РИА Новости. Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш."Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но гуманитарное прекращение огня — единственный способ начать удовлетворять потребности людей в секторе Газа и положить конец их продолжающемуся кошмару", - указал Гутерреш.Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи.В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.

https://ria.ru/20231222/guterresh-1917579095.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, сектор газа, антониу гутерреш, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас