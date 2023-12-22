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Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
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20:52 22.12.2023 (обновлено: 23:33 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917580697.html
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе - РИА Новости, 22.12.2023
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе
Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:52
2023-12-22T23:33
в мире
оон
сектор газа
антониу гутерреш
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш."Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но гуманитарное прекращение огня — единственный способ начать удовлетворять потребности людей в секторе Газа и положить конец их продолжающемуся кошмару", - указал Гутерреш.Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи.В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917579095.html
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в мире, оон, сектор газа, антониу гутерреш, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, ООН, Сектор Газа, Антониу Гутерреш, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Гутерреш назвал единственный путь прекратить кошмар в Газе

Гутерреш: только гуманитарное прекращение огня может прекратить кошмар в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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ООН, 22 дек – РИА Новости. Гуманитарное прекращение огня является единственным способом положить конец кошмару в секторе Газа, написал в своем Twitter генсек ООН Антониу Гутерреш.
«
"Я надеюсь, что сегодняшняя резолюция Совета безопасности может помочь улучшить доставку столь необходимой помощи, но гуманитарное прекращение огня — единственный способ начать удовлетворять потребности людей в секторе Газа и положить конец их продолжающемуся кошмару", - указал Гутерреш.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа, а также призывающую генсека ООН назначить координатора доставки такой помощи.
В окончательный вариант резолюции не вошло положение с призывом к срочной приостановке боевых действий, а также к срочным шагам в направлении устойчивого прекращения боевых действий.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Вчера, 20:42
 
В миреООНСектор ГазаАнтониу ГутеррешИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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