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Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы - РИА Новости, 22.12.2023
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20:42 22.12.2023 (обновлено: 21:07 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/guterresh-1917579095.html
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы - РИА Новости, 22.12.2023
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы
Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:42
2023-12-22T21:07
оон
антониу гутерреш
сектор газа
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ООН, 22 дек - РИА Новости. Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Нет эффективной (системы - ред.) защиты гражданского населения. Мощные воздушные бомбардировки и наземная операция Израиля продолжаются. Сообщается, что убиты более 20 тысяч палестинцев, большинство из них женщины и дети. В то же время ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю из Газы", - сказал генсек ООН.
https://ria.ru/20231222/naselenie-1917578596.html
сектор газа
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оон, антониу гутерреш, сектор газа, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
ООН, Антониу Гутерреш, Сектор Газа, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы

Гутерреш: системы эффективной защиты населения сектора Газа пока не выработано

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек - РИА Новости. Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«
"Нет эффективной (системы - ред.) защиты гражданского населения. Мощные воздушные бомбардировки и наземная операция Израиля продолжаются. Сообщается, что убиты более 20 тысяч палестинцев, большинство из них женщины и дети. В то же время ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю из Газы", - сказал генсек ООН.
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ООНАнтониу ГутеррешСектор ГазаВ миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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