https://ria.ru/20231222/guterresh-1917579095.html

Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы

Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы - РИА Новости, 22.12.2023

Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы

Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:42

2023-12-22T20:42

2023-12-22T21:07

оон

антониу гутерреш

сектор газа

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ООН, 22 дек - РИА Новости. Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Нет эффективной (системы - ред.) защиты гражданского населения. Мощные воздушные бомбардировки и наземная операция Израиля продолжаются. Сообщается, что убиты более 20 тысяч палестинцев, большинство из них женщины и дети. В то же время ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю из Газы", - сказал генсек ООН.

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Наталья Макарова

оон, антониу гутерреш, сектор газа, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас