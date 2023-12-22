https://ria.ru/20231222/guterresh-1917579095.html
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы - РИА Новости, 22.12.2023
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы
Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:42
2023-12-22T20:42
2023-12-22T21:07
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сектор газа
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ООН, 22 дек - РИА Новости. Системы эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа до сих пор не выработано, заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Нет эффективной (системы - ред.) защиты гражданского населения. Мощные воздушные бомбардировки и наземная операция Израиля продолжаются. Сообщается, что убиты более 20 тысяч палестинцев, большинство из них женщины и дети. В то же время ХАМАС и другие палестинские группировки продолжают осуществлять ракетные удары по Израилю из Газы", - сказал генсек ООН.
https://ria.ru/20231222/naselenie-1917578596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, антониу гутерреш, сектор газа, в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
ООН, Антониу Гутерреш, Сектор Газа, В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Гутерреш заявил об отсутствии системы эффективной защиты населения Газы
Гутерреш: системы эффективной защиты населения сектора Газа пока не выработано